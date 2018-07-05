Создателя «Адмирала Кузнецова» ликвидируют

Черноморский судостроительный завод ( Украина ), построивший единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», признан банкротом, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что в соответствии со статьями закона страны «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации Черноморского судостроительного завода, признать организацию банкротом и начать ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, наступил срок исполнения всех денежных обязательств банкрота. Кроме того, прекращается начисление неустойки, процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности компании. Завод должен оплатить расходы, связанные с осуществлением ликвидационной процедуры. Других обязательств у него не возникает.