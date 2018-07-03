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Хуситы впервые выпустили ракету из подземной шахты
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Хуситы впервые выпустили ракету по Саудовской Аравии из подземной шахты 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: AP Photo / Hani Mohammed
Мятежники из йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что произвели первый пуск баллистической ракеты из подземной шахты по приграничным районам Саудовской Аравии, сообщил принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира".
Телеканал отметил, что ракета "Бадр-1" была выпущена по военному городку имени короля Фейсала, расположенном в местечке Хамис Мушит вблизи границы с Йеменом.
Хуситы регулярно обстреливают территорию соседней Саудовской Аравии в ответ на ее участие в конфликте в стране с 2015 года в арабской коалиции на стороне йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади и бомбежки позиций хуситов. В последнее время ракеты хуситов стали достигать столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.
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