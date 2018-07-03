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В России нашли дефицит ракет
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В России нашли дефицит ракетного оружия 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: РИА Новости
Россия при существующих темпах производства ракетных вооружений догонит США только через 100 лет, заявил «Национальной службе новостей» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков.
«США имеют арсеналы ракетного оружия типа Tomahawk порядка 5,5-7,5 тысячи ракет. А в нашей стране одну из новых ракет, по информации из открытых источников, планируется закупать [в количестве] 50 штук в год. То есть, чтобы создать арсенал, подобный США, нужно работать более 100 лет», — пояснил эксперт.
По его словам, «у нас ракетное вооружение великолепное, но его мало в войсках», тогда как «у американцев оружие хуже нашего, но его много в войсках».
В июле 2018 года стало известно, что Россия завершила испытания дальнобойной ракеты 40Н6 для зенитной ракетной системы С-400.
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