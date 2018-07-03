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Сирийские боевики вооружились советской техникой
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Сирийские боевики взяли на вооружение советскую технику 

Lenta.ru 3 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Боевики крупной группировки «Сирийской свободной армии» (ССА) ведут бои с правительственными войсками на окраине сирийского города Тафас с использованием советской зенитной самоходной установки (ЗСУ)-23-2 «Шилка», советского танка Т-55 и американских противотанковых ракетных комплекса (ПТРК) BGM-71E TOW-2A. Об этом сообщает Telegram канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
22 июня стало известно, что часть боевиков ССА в Южной зоне деэскалации перешла на сторону властей Сирии. Лидер группировки Важди абу Слес заявил по итогам переговоров, что находящиеся под контролем боевиков населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль с сегодняшнего дня добровольно переходят под контроль законного правительства.
Он также отметил, что вместе с сирийской армией будет сражаться против боевиков запрещенных в России группировок «Джабхат ан-Нусры» и «Исламское государство».
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