США потратятся на модернизацию бронетехники

США потратят почти полмиллиарда долларов на модернизацию бронетехники

США решили потратить 451 миллион долларов на модернизацию танков M1 Abrams и боевых машин Stryker. Как сообщили руководители израильской компании Rafael Advanced Defense Systems, с компанией-подрядчиком Leonardo DRS в конце июня 2018 года заключен контракт на сумму 193 миллиона долларов. На эти средства на американских танках Abrams будут установлены израильские системы защиты Trophy.

По информации издания Military.com, израильскую противоракетную защиту уже испытали на американских танках и боевых машинах. Теперь Leonardo DRS, сотрудничающая с Rafael, предоставит США системы Trophy и комплекты обслуживания в необходимом для армии количестве. Как пишет издание, большинство компонентов для Trophy производятся американской оборонной промышленностью, чем особенно гордятся в США.

Кроме того, американская армия получит 116 боевых машин Stryker, модернизированных до варианта A1. Контракт заключен на общую сумму 258 миллионов долларов.

Обновленная машина плучит бронекорпус с усиленной противоминной защитой (double v-hull). Модернизация обеспечит машину двигателем мощностью 450 лошадиных сил, более эффективной подвеской.

Армейские чиновники, пишет Military.com, говорят, что будут и дальше модернизировать существующую технику. Поэтому с октября прошлого года в армии началась амбициозная программа стратегической модернизации, нацеленная на создание боевой техники нового поколения, совершенствование воздушной и противоракетной обороны США.