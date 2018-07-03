На Западе оценили российскую морскую пехоту

К такому выводу приходит Mlliitarywatchmagazine. В публикации отмечается, что сейчас в США насчитывается 180 тысяч морских пехотинцев, в то время, как у России их всего 12000 человек, включая несколько сотен элитных военно-морских подразделений спецназа. Однако ситуация меняется, и современная Россия вкладывает все больше средств в модернизацию и развитие морского десанта.

В частности, речь идет о вводе в эксплуатацию и создании новых десантных кораблей для транспортировки морпехов с бронетехникой и авиацией. Говорится и об универсальных десантных кораблях, которые смогут перевозить от 700 до 1200 морских пехотинцев и ударные вертолеты. Кроме того, сообщается о разработке боевых самолетов, способных оказывать в бою поддержку российским морпехам. А, например, в числе бронетехники упоминается военно-морская версия БТР "Бумеранг".

"В последние годы российские морские пехотинцы стали играть все более важную роль, и в конце 2017 года они организовали крупную демонстрацию силы на Дальнем Востоке страны недалеко от Корейского полуострова во время эскалации угроз США против Северной Кореи", — говорится в публикации.

Автор материала приходит к выводу о том, что морская пехота России может использоваться в качестве ключевого инструмента внешней политики России за ее пределами.