Объявлено об успехе властей Сирии

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Около трех десятков населенных пунктов в Сирии перешли на сторону правительства 

ТК «Звезда» 3 июля 2018
Фото: Reuters
За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирийской Арабской Республики.
Жители населенных пунктов в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа тепло встречают офицеров ЦПВС и российской военной полиции, следующих для встречи и проведения переговоров о замирении с лидерами местных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении военного ведомства говорится, что в перешедших на сторону сирийского правительства населенных пунктах возобновляется работа государственных органов власти, осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи.
В нем также отмечено, что особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористическим группировкам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран.
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