Ещё
В военном параде в Минске приняли участие женщины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В военном параде в Минске впервые приняли участие женщины 

Российская Газета 5 часов назад
В Минске прошел военный парад в честь Дня Независимости Республики Беларусь. В шествии задействовали более четырех тысяч военнослужащих трех стран и 250 единиц боевой техники. Впервые в праздничном шествии приняли участие воспитанники кадетских училищ, военных лицеев, военнослужащие-женщины и представители Народно-освободительной армии Китая.
Российские военные участвуют в минских парадах традиционно. На этот раз по проспекту Машерова продефилировало подразделение ВДВ России, а над центром Минска пролетели четверки истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ка-52.
Праздничное шествие открыли барабанщики Минского суворовского училища. Еще одной новинкой парада стали беспилотники — широкой публике впервые продемонстрировали роботизированные самолеты и вертолеты "Скайбур", "Белар" и "Гриф-100". Артиллерия была представлена самоходными и буксируемыми гаубицами "Гвоздика", "Гиацинт" и "Мста".
В параде приняли участие реактивные системы залпового огня "Белград" — аналог российского "Града", — "Смерч" и новейшая белорусская разработка, РСЗО "Полонез". Небо Беларуси защищают российские системы ПВО: "Оса", "Тунгуска", "Тор-М2".
Воздушную часть парада открыл самый большой в мире серийный вертолет Ми-26 с белорусским флагом, его сопровождали миниатюрные (на фоне гиганта) Ми-2. Над Минском пролетели ударные вертолеты Ми-24, истребители Су-27 ВВС Беларуси, завершил авиапарад военно-транспортный самолет Ил-76 в сопровождении пятерки учебных Л-39, выпустивших дымы цветов белорусского флага.

Справка "РГ"

3 июля 1944 года в ходе операции "Багратион" Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. С 1996 года эта дата отмечается как День Независимости Республики Беларусь.
Российская Газета: последние новости
Россия завершила испытания дальнобойной ракеты для ЗРК С-400 На Западе оценили российскую морскую пехоту Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
Комментарии2  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они грабят наши магазины, насилуют наших девушек»245
Туроператоры прекращают работу друг за другом44
Москвич поставил рекорд на ЕГЭ41
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар20
Умерла Надежда Саркисян12
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
02:07
В краснодарском ТЦ произошел крупный пожар
Пожары Происшествия
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
00:27
Воздушный шар взорвался, налетев на ЛЭП
Происшествия
00:17
В США на видео попало «явление Бога»
В мире
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
01:00
Цискаридзе отреагировал на мем с балеринами-болельщицами
Шоу-бизнес
01:59
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Армия Ближний Восток
04:33
Умерла Надежда Саркисян
Шоу-бизнес СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение