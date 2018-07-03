Белоруссия отказала российским военным в размещении баз

Белоруссия отказалась размещать у себя российскую военную базу

«Тема по российской базе [в Белоруссии] ушла, и она не актуализировалась», — поведал он.

Комментируя идею соседней Польши разместить на своей территории бронетанковую дивизию США , посол указал, что это является правом суверенного государства. «Если Польша видит, что ее безопасность за счет этого возрастет, то она должна действовать с учетом своих национальных интересов, но в то же время и с учетом принятых международных правовых обязательств», — сказал Петришенко.

«Данная мера не несет непосредственной угрозы для Белоруссии, но, как и любая военная активность у наших границ и увеличение числа войсковых контингентов, повышает уровень военной опасности», — подчеркнул посол.

В сентябре 2015 года президент России Владимир Путин поручил МИД Минобороны начать переговоры с белорусской стороной о создании на территории республики российской авиабазы. Информация о том, что российские истребители Су-27 планируется разместить на аэродроме под Бобруйском , появлялась в СМИ еще в 2014-м.

В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко неоднократно выражал сомнения в целесообразности размещения российской авиабазы в республике. Сейчас на территории Белоруссии уже имеется ряд российских военных объектов, среди которых — 61-я истребительная авиабаза в Барановичах, которая была создана в 2013 году, и 43-й узел связи ВМФ России в Вилейке (Минская область).