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Летающие у границ РФ самолеты-разведчики выходят из строя
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Задействованные у границ России самолеты-разведчики США безнадежно устарели — СМИ 

ТК «Звезда» 3 июля 2018
Фото: USAF / Wikipedia
Из-за постоянных поломок разведывательных самолетов за последние два года американские военно-воздушные силы были вынуждены отменить около 500 вылетов.
ВВС США обеспокоены быстрым устареванием и частыми поломками своих самолетов-разведчиков, пишет портал Defense News.
По данным интернет-издания, хуже всего дела обстоят с самолетами С-135 и его модификациями, которые ВВС США задействуют у границ России для наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу.
Отмечается, что из-за частых поломок с 2016 года американским ВВС пришлось отменить около 500 вылетов машин данного типа, при этом подчеркивается, что за последние три года из-за неполадок не выполняется каждое 12 разведывательное задание.
«У него (у C-135 — прим. ред.) один из худших показателей надежности в ВВС США. Он часто ломается в России, ставя нас в очень опасные, неловкие ситуации», — приводит портал словам американского конгрессмена Дона Бэкона.
Плачевное состояние разведывательных самолетов в настоящее время привело к тому, что ряд американских парламентариев призвали министра ВВС США Хезер Уилсон назначить расследование по данному поводу.
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