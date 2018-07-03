Летающие у границ РФ самолеты-разведчики выходят из строя

Задействованные у границ России самолеты-разведчики США безнадежно устарели — СМИ

Из-за постоянных поломок разведывательных самолетов за последние два года американские военно-воздушные силы были вынуждены отменить около 500 вылетов.

ВВС США обеспокоены быстрым устареванием и частыми поломками своих самолетов-разведчиков, пишет портал Defense News.

По данным интернет-издания, хуже всего дела обстоят с самолетами С-135 и его модификациями, которые ВВС США задействуют у границ России для наблюдательных полетов в рамках Договора по открытому небу.

Отмечается, что из-за частых поломок с 2016 года американским ВВС пришлось отменить около 500 вылетов машин данного типа, при этом подчеркивается, что за последние три года из-за неполадок не выполняется каждое 12 разведывательное задание.

«У него (у C-135 — прим. ред.) один из худших показателей надежности в ВВС США. Он часто ломается в России, ставя нас в очень опасные, неловкие ситуации», — приводит портал словам американского конгрессмена Дона Бэкона.