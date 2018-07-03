Грузия задержала причастного к убийству летчика РФ

СМИ: Турция запросила Грузию о выдаче обвиняемого в причастности к убийству Олега Пешкова

Турция направила Грузии запрос на выдачу Серкана Куртулуша, которому вменяется причастность к убийству российского пилота Олега Пешкова . Об этом сообщает во вторник агентство Demiroren.

По его данным, 29 июня Интерпол выдал ордер на арест Куртулуша, в этот же день он был задержан сотрудниками грузинской полиции в Тбилиси и отправлен в тюрьму в Рустави . В Турции его также обвиняют в организации преступной группировки, которая орудовала в ряде турецких провинций, в том числе в Анкаре , Бурсе, Измире и Стамбуле

Агентство отмечает, что Куртулуш был среди 18 подозреваемых, которые предстали перед судом по обвинению в убийстве Олега Пешкова в ноябре 2015 года.

Турецкие ВВС 24 ноября 2015 года сбили Су-24 российских ВКС в небе над Сирией . Самолет, которым управляли пилот подполковник Олег Пешков и штурман капитан Константин Мурахтин , участвовал в операции против боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" . Российским летчикам удалось катапультироваться, однако по ним с земли открыли огонь боевики. Пешков был застрелен, когда спускался на парашюте. Мурахтин успешно приземлился и избежал плена.