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Lockheed Martin представила модель стелс-самолета
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Lockheed Martin представила новую модель самолета класса «стелс» 

Hi-News.ru 3 июля 2018
Фото: Hi-News.ru
Вопрос незаметности для радаров — крайне важный аспект для разведывательных летательных аппаратов и не только. Всем известный американский самолет «Стелс» пережил уже множество изменений и совсем недавно была представлена новая и при этом весьма любопытная итерация популярного самолета-невидимки.
За разработку отвечает небезызвестная компания Lockheed Martin, а презентация состоялась в рамках авиационного форума AIAA 2018 (American Institute of Aeronautics and Astronautics). Новая версия самолета на данный момент носит название Advanced Aerial Refueling. Из наименования модели можно догадаться и о предназначении самолета: он призван выступать в роли дозаправщика воздушных судов. Дело в том, что постоянное совершенствование авиационной техники заставило самолеты-невидимки совершить самый настоящий рывок в сфере незаметности для радаров, в то время, как дозаправщики остались практически на том же уровне, что и несколько лет назад.
Помимо всего прочего, Lockheed Martin показала также и более ранние концепты Advanced Aerial Refueling. Но если сравнить эти модели, то можно заметить изменение формы крыльев, хвостового оперения и иное расположение некоторых элементов корпуса. Скорее всего, это сделано для того, чтобы самолет был более обтекаемым и незаметным для систем слежения.
Стоит отметить, что Lockheed Martin уже представляла концепт с похожим набором функций под названием Speed Agile, так что и новопреставленный Advanced Aerial Refueling может оказаться не финальной моделью. Однако в том, что «стелс-дозаправщик» рано или поздно будет создан, сомневаться не приходится. Тем более, если учесть тот факт, что модель уже прошла серию тестов и начала обретать более-менее финальный вид.
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