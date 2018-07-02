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Учебно-методический сбор РСВН пройдет в начале июля
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Учебно-методический сбор РСВН пройдет в начале июля 

ТК «Звезда» 2 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Тейковском ракетном соединении с 4 июля пройдет учебно-методический сбор, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что впервые на сборах будут продемонстрированы возможности новейших образцов вооружения и военной техники.
ПГРК «Ярс выйдут на маршруты боевого патрулирования, современные станции „Арс-14 КМ“ создадут искусственные облака (искусственную завесу).
Также ракетчики отработают вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, расчеты боевых противодиверсионных машин „Тайфун-М“ обеспечат охрану и оборону ракетных комплексов на полевой позиции, организуют противодействие диверсионным разведывательным группам условного „противника“.
Учения проводятся под руководством командующего РВСН генерал-полковника С. В. Каракаева.
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