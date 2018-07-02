Учебно-методический сбор РСВН пройдет в начале июля

В Тейковском ракетном соединении с 4 июля пройдет учебно-методический сбор, сообщает пресс-служба Минобороны РФ

В сообщении говорится, что впервые на сборах будут продемонстрированы возможности новейших образцов вооружения и военной техники.

ПГРК «Ярс выйдут на маршруты боевого патрулирования, современные станции „Арс-14 КМ“ создадут искусственные облака (искусственную завесу).

Также ракетчики отработают вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, расчеты боевых противодиверсионных машин „Тайфун-М“ обеспечат охрану и оборону ракетных комплексов на полевой позиции, организуют противодействие диверсионным разведывательным группам условного „противника“.