Учебно-методический сбор РСВН пройдет в начале июля 

В Тейковском ракетном соединении с 4 июля пройдет учебно-методический сбор, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что впервые на сборах будут продемонстрированы возможности новейших образцов вооружения и военной техники.
ПГРК «Ярс выйдут на маршруты боевого патрулирования, современные станции „Арс-14 КМ“ создадут искусственные облака (искусственную завесу).
Также ракетчики отработают вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, расчеты боевых противодиверсионных машин „Тайфун-М“ обеспечат охрану и оборону ракетных комплексов на полевой позиции, организуют противодействие диверсионным разведывательным группам условного „противника“.
Учения проводятся под руководством командующего РВСН генерал-полковника С. В. Каракаева.