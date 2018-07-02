СМИ рассказали об истории создания «Авангарда»

Британские СМИ рассказали об истории создания российского «Авангарда»

России, Британское информационно-аналитическое агентство Janes сделало обзор гиперзвуковых разработок США Китая и Индии. Центральное место в статье занимает наша страна, реализующая "амбициозную программу разработки гиперзвукового оружия, которая пользуется решительной поддержкой правительства". Перевод статьи опубликован в блоге diana-mihailova.livejournal.com.

Речь идет, конечно, об "Авангарде", презентованном президентом РФ во время послания Федеральному собранию.

Авторы полагают, что за новым названием скрывается многолетний проект Ю-71/4202.

Единственная официальная информация, от которой отталкивались аналитики — слова президента РФ и демонстрационный ролик. И хотя британское агентство понимает, что представленный в нем аппарат ненастоящий, оно все же считает, что примерно таким будет типовой проект системы.

"Авангард" эксперты характеризуют как "клиновидный планер с конструкцией плавного перехода от крыла к фюзеляжу", который также называют волнолетом. Обратили они внимание и на четыре поверхности управления в хвосте аппарата: две — на верхней части фюзеляжа и два фюзеляжных щитка торможения.

По мнению британских специалистов, запускать боевой блок "Авангарда" будут с помощью новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат".

При этом они отмечают, что, по словам президента РФ Владимира Путина, комплекс совместим с состоящими на вооружении России системами. Следовательно, носителями могут стать советские МБР УР-100Н УТТХ (РС-18А — по договору СНВ; SS-19 Stilett — по классификации НАТО ).

Дальность нанесения удара гиперзвуковоым оружием эксперты выводят с помощью нехитрого подсчета. Складывают предположительную дальность "Сармата" — 11000 километров с дальностью вышеназванного Ю-71 — 9900 километров. Получается, что боевой блок может преодолеть расстояние свыше 20000 километров.

Что же касается предыстории, то, по сведениям британского агентства, разработки перспективного гиперзвукового оружия могли начаться в 2001 году. Именно тогда испытали МБР УР-100Н УТТХ. Не исключено, что вместе с гиперзвуковым планирующим аппаратом.

Проект носил название Ю-71/4202. Впервые объект Ю-71 испытали в 2011 году. Затем состоялось еще несколько испытаний. Позже был создан второй опытный образец Ю-74. Его запуск осуществили в 2016 году с космодрома Ясный, расположенного на территории позиционного района РВСН "Домбаровский" ( Оренбургская область ). Оружие поразило условную цель на испытательном полигоне Кура на Камчатке.

Справка "РГ"

Гиперзвуковые боевые блоки "Авангард" способны совершать полет в плотных слоях атмосферы на скорости, превышающей число Маха в 20 раз. Они могут маневрировать по курсу и высоте, преодолевая любую ПРО. Плотные слои атмосферы, и гиперзвуковая скорость формирют вокруг блока оболочку из плазмы, создающую на поверхности аппарата температуру 2000 градусов Цельсия.