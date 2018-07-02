Ещё
Морская авиация Балтфлота получила Су-30СМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Морская авиация Балтийского флота пополнилась двумя истребителями Су-30СМ 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Балтийский флот пополнился двумя многоцелевыми истребителями Су-30СМ. Они прибыли на авиабазу флота в городе Черняховск в Калининградской области, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель флота Роман Мартов.
"На аэродром в Черняховске Калининградской области прибыли еще два истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы морской авиации Балтийского флота. Самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, совершили перелет в самый западный российский регион на Балтике", — сказал он.
По словам Мартова, летчики, допущенные к пилотированию нового для них типа самолета, прошли подготовку и переучивание в Липецком центре подготовки и переучивания летного состава. В ходе подготовки офицеры изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специальный курс на наземных тренажерах.
"В рамках государственного оборонного заказа в 2018-2019 годах в морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа", — отметил Мартов.
За два года Балтийский флот получил восемь истребителей данного типа. Первый Су-30СМ прибыл в авиабазу морской авиации в декабре 2016 года.
Су-30СМ — последняя модификация российского многоцелевого тяжелого истребителя Су-30 поколения 4+, обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".
ТАСС: последние новости
Рим отказался от дальнейшей закупки истребителей F-35 Десантники РФ примут участие в параде в честь Дня независимости Белоруссии в Минске Постпред США: НАТО на саммите уделит значительное внимание сдерживанию РФ
Комментарии2  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу84
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа53
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение