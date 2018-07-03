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«Антонов» объявил о своем «возрождении»
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Украинский авиаконцерн «Антонов» объявил о своем «возрождении» 

ТК «Звезда» 3 июля 2018
Фото: Paul Spijkers / wikipedia
Новый директор предприятия заявил, что завод намерен выпускать до 10 самолетов в год.
Новый директор концерна «Антонов» Александр Донец заявил в интервью порталу ЛiгаБизнес, что слухи о закрытии предприятия преждевременны. По словам Донца, завод намерен производить до 5-6, а в перспективе и до 10 военно-транспортных самолетов Ан-178, которые востребованы у некоторых кавказских и ближневосточных государств.
Так, в настоящее время у концерна есть договоренность о поставках десяти АН-178 в Азербайджан. Осталась самая малость: найти замену российским комплектующим. Украинские предприятия, очевидно, осилить их выпуск в ближайшее время не смогут, поскольку, как заявил Александр Донец, предприятие ищет партнеров в Европе, Канаде и США. Правда, пока безрезультатно: потенциальные партнеры требуют жестких банковских гарантий, которые Украина предоставить не может. И требуют выкупа сразу 40 комплектов оборудования, чего не может себе позволить предприятие, которое пока финансируется лишь доходами от военно-транспортных перевозок собственной авиакомпании.
Тем не менее Донец уверенно смотрит в будущее и намерен, когда начнется сбыт АН-178, вернуться к гражданской версии авиалайнера Ан-155 и даже начать работу над собственным беспилотником.
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