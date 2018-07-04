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Союзники ИГ «катюшами» ударили по сирийской армии
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Союзники ИГ «катюшами» ударили по сирийской армии 

Lenta.ru 4 июля 2018
Фото: almasdarnews.com
Террористическая группировка «Джейш Халид ибн Аль-Валид», сотрудничающая с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), атаковала правительственную армию в провинции Дераа при помощи «катюш». Об этом сообщает Al-Masdar News.
Удары по позициям солдат сирийского лидера Башара Асада были нанесены днем во вторник, 3 июля, в городе Шейх-Мискин. В результате произошло несколько взрывов.
Сообщается о нескольких погибших в рядах сирийской армии.
2 июля стало известно, что сирийская армия захватила военную базу группировки «Лива Мухаджирин валь Ансар», расположенную в 20 километрах от Дераа. Отмечается, что на территории, помимо документации, были оставлены две БМП-1, 122-миллиметровая гаубица Д-30, несколько танков Т-55 и небольшое количество боеприпасов.
Правительственные силы также обнаружили под базой вырытые боевиками помещения. В частности, среди подземных укрытий были кухня и помещения для отдыха.
«Джейш Халид ибн Аль-Валид» — вооруженная исламистская группировка, действующая на юге Сирии. В настоящее время контролирует небольшой регион в Дераа, ведет вооруженную борьбу как против правительственных сил, так и повстанческих группировок.
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