В Китае изобрели лазерный автомат

Китайские инженеры сообщили о создании портативного лазерного устройства, в форм-факторе стрелкового оружия.

Новую разработку уже окрестили «лазерным автоматом Калашникова».

На самом деле речь не идет об оружии из «Звездных войн». Луч не прожигает броню или плоть противников. Его поражающее действие направлено на оптико-электронные системы, использующиеся в современной технике.

Работы по теме лазерного оружия идут давно. Сегодня даже созданы опытные установки, которые, воздействуя мощным излучением на предмет, могут вызвать его возгорание или прожечь дыру. Однако потребляемая мощность их такова, что для ее обеспечения необходимо оборудование, вес и размеры которого, не позволяют пока даже разместить ее на тяжелой технике, не говоря уже о совсем портативных устройствах. До реального применения на поле боя антиматериальных лазеров пока еще очень далеко. Другое дело — ослепление техники или людей.

Такие лазеры существуют давно и относятся к так называемому нелетальному оружию. Именно такое устройство как раз и разработали китайские инженеры. Луч направляемой оператором такой винтовки на приборы наблюдения танка или боевой машины пехоты способен «засветить» сложное оборудование, а если речь идет об оптических прицелах, то повредить глаза стрелка. Это вполне работающее устройство, но совсем не новинка.

Так, еще в начале 90-х годов прошлого века в России , на основе еще советских наработок была создана самоходная лазерная установка «Сжатие». На шасси самоходной гаубицы «Мста-С» был установлен блок из нескольких мощных линз, которые фокусировали мощный лазерный импульс на технике противника. Образец был создан в металле, прошел испытания, но на вооружение принят так и не был. Дело в том, что несмотря на заманчивые преимущества лазерного оружия — луч, движущийся со скоростью, близкой к световой, высокую точность, отсутствие влияния земной гравитации и, в теории, сравнительно низкую стоимость выстрела, существуют недостатки, которые преимущества пока перевешивают.

Если даже вынести за скобки большие габариты современных лазерных установок, которые могут быть использованы, как летальное оружие, то остается еще масса проблем. Среди них — возможность использования лазера только по видимой цели прямой наводкой. Вести огонь с закрытых позиций не получится. Плюс к этому большое влияние на луч факторов внешней среды — задымленность и туман, которые могут значительно ослабить мощность импульса.

Таким образом, лазер — это оружие узкой тактической ниши, которые пока целесообразно применять только для ограниченного круга задач, например, для ослепления беспилотных летательных аппаратов.

Китайская лазерная винтовка как раз может весьма эффективно использоваться для этой цели. Но на поле общевойскового боя такое оружие пока трудно представить.