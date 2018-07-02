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Су-57: раз-два и обчелся
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Радоваться первому контракту на Су-57 рано 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Первый столь долгожданный контракт на поставку Минобороны истребителей пятого поколения Су-57 заключен. Первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в следующем году. Оснащение новейшей боевой машиной российских ВВС выводит Россию в высшую мировую лигу. Однако так ли все радужно на самом деле?
«На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики», — сказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
По его словам, авиазавод в Комсомольске-на-Амуре без задержек выполняет гособоронзаказ, в том числе по созданию Су-57. «Предприятие прекрасно справляется с работой», — заметил Криворучко, добавив, что сейчас продолжаются испытания Су-57 с двигателем второго этапа.
«Первую партию серийных самолетов Минобороны ожидает получить уже в следующем году, соответствующий контракт готовится к подписанию», — добавил он.
Речь, видимо, идет уже о поставке партии из 12 машин в 2019 году, о которой говорили ранее.
Заключение уже давно ожидаемых контрактов на пятое поколение российских истребителей — важнейшее событие. Именно Су-57 должен заменить истребители МиГ-29 и Су-27, на которых сейчас летают военные. Ведь они поступили на вооружение еще в 1980-х.
Когда Су-57 поступят на вооружение российских ВВС, Россия станет второй страной в мире, летающей на истребителях пятого поколения.
Су-57 — российский ответ США, которые уже более десяти лет используют F-22. Стоимость американского истребителя при этом в три раза больше российского — 150 млн долларов против 50 миллионов.
Многие, в том числе немцы и сами американцы, считают, что российский истребитель обладает большим преимуществом в бою, чем американские соперники F-22 и F-35. Он превосходит конкурентов в маневренности, скорости и высоте полета, в оснащении ракетами и дальностью поражения. Кроме того, Су-57 практически невидим.
Заслуженный летчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев рассказывал РИА «Новости», что большинство ноу-хау в Су-57 не раскрываются из соображений безопасности. «В нем реализованы самые передовые технологии и то, что демонстрируется широкой общественности, это лишь поверхность, остальное знаем только мы — профессионалы, испытатели, военное руководство страны», — отмечал он.
Впрочем, секрет одного из таких ноу-хау он раскрыл. По его словам, еще никто в мире — ни Франция, ни Англия, ни Rolls-Royce, ни Pratt & Whitney — не добился того, чтобы самолет летал на крейсерских сверхзвуковых скоростях (1600 километров в час) в бесфорсажном режиме. Тогда как Су-57 может развивать крейсерскую скорость «на номинале».
И все же не рано ли радоваться заключению первого контракта на два самолета, а потом и на 12 машин? На самом деле, остается еще много проблем.
Во-первых, 12 таких самолетов явно недостаточно для создания реальной новой боевой силы.
«При СССР «партией поставки» считали сто и более самолетов. Сейчас уже два самолета высокопарно обзывают «партией машин». Если посмотреть количество выпущенных МиГ-15, 17, 19, 21, то машины каждого типа выпускались тысячами. Тех же Ту-16 было полторы тысячи. А 12 (Су-57) — это вообще (пока) ни о чем. Хотя бы три-четыре полка ими оснастили, тогда можно было бы радоваться», — заявил газете ВЗГЛЯД высокопоставленный источник, близкий к руководству ВВС России.
Второй вопрос, по его словам, — кто будет летать на этих истребителях, если в стране осталось одно-единственное училище военных летчиков. Оно явно не справляется с подготовкой военных летчиков уже сейчас. На конец 2016 года ВКС России не хватало 1300 летчиков, говорил министр обороны Сергей Шойгу.
«Более того, первая сотня машин уйдет как установочная, в ней все машины — разные, так как в конструкцию самолета непрерывно вносятся изменения. К примеру, в том же Липецке все Су-34 отличаются друг от друга какими-то доработками», — говорит высокопоставленный источник.
Кроме того, важнейшая и тяжелейшая в плане разработки часть — сердце самолета — еще не готова. Двигатель второго этапа для Су-57 до сих пор испытывается. Первый 15-минутный полет истребителя с этим двигателем состоялся лишь в декабре 2017 года. Впереди еще много работы и испытаний.
Пока же Су-57 в рамках первых контрактов будет поставляться с двигателями первого этапа, а это большая разница. Именно благодаря новейшему двигателю второго этапа «Тип-30» (или «Изделие-30») самолет сможет совершать длительные полеты на сверхзвуковой скорости без форсажа. Как раз отсутствие этого двигателя было одним из аргументов тех, кто отказывался называть истребитель Су-57 машиной пятого поколения.
Вопрос использования двигателя старого образца стал главным при отказе Индии заключать контракт с Россией на покупку Су-57, хотя потом в индийских СМИ и писали о таком решении с сожалением.
Таким образом, радоваться первому скромному контракту рано. Самолет пока сырой, потребуется еще много сил, средств и времени, чтобы довести его до ума и сделать реальной боевой силой.
Но Россия и так уже слишком затягивает с реализацией этого проекта.
«От начала разработки той или иной машины до воплощения ее в металле проходит 10-15 и более лет. И она в значительной мере устаревает по многим параметрам еще в процессе этой работы. А с нашими затягиваниями выпуска машин это устаревание приобретает уже критические масштабы», — переживает собеседник.
Программа по разработке истребителя пятого поколения стартовала 17 лет назад — в 2001-м. Летные испытания были запланированы на 2006-2007 годы. Однако первый испытательный полет Су-57 совершил на несколько лет позже — в 2010-м. Поставлять самолеты в войска хотели начать еще в 2014-2015 годах. Потом старт серийного производства и серийных поставок сдвинули на начало 2016-го. Теперь речь идет о 2019 годе. Таким образом, реализация проекта отстает минимум на четыре года от начального плана. А если учесть, что установка на Су-57 двигателей второго этапа планируется только в 2023-2025 годах, то можно говорить о задержке на целое десятилетие.
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