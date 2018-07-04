Ещё
Российские корабли прибыли в Японию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл в Японию 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Японию прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), где российские моряки примут участие в культурной программе и спортивных соревнованиях между военнослужащими двух стран. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
«Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» с деловым визитом прибыл на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру», — цитирует Воскресенского ТАСС.
По словам представителя флота, после швартовки кораблей в порту состоялась торжественная церемония встречи отряда.
Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин и посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки обсудили отношения стран в военной области.
RT на русском: последние новости
Корабли ВМС США зашли в Чёрное море для проведения совместных учений с Украиной В Краснодарский край из Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25 Посол Белоруссии прокомментировал планы Польши разместить у себя американскую дивизию
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу71
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия может остаться без военного транспортника56
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа48
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение