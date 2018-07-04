Российские корабли прибыли в Японию

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл в Японию

Японию прибыл отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), где российские моряки примут участие в культурной программе и спортивных соревнованиях между военнослужащими двух стран. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Сегодня отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» с деловым визитом прибыл на военно-морскую базу морских сил самообороны Японии Майдзуру», — цитирует Воскресенского ТАСС.

По словам представителя флота, после швартовки кораблей в порту состоялась торжественная церемония встречи отряда.