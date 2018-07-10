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Россия и Япония провели совместные морские учения
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Корабли ТОФ и Морских сил самообороны Японии провели совместные учения 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Корабли Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии провели совместные учения по спасению на море SAREX, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Отряд кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов" и среднего морского танкера "Печенга", который сегодня завершил программу делового визита в японский порт Майдзуру, провел в акватории Японского моря совместные с кораблями Морских сил самообороны Японии учения по спасению на море типа SAREX (Search and Rescue Exercise)", — сообщил Воскресенский.
Японскую сторону на учениях представляли эскадренный миноносец "Асагири" и корабль обеспечения "Хиути". На переходе морем корабли двух стран провели тренировки по связи и отработали элементы совместного тактического маневрирования. При поиске "человека", упавшего за борт, и эвакуации пострадавшего с борта БПК "Адмирал Виноградов" был задействован вертолёт Ка-27ПС.
Также военные решали задачи по оказанию помощи условно аварийному кораблю.
После учений экипажи кораблей в соответствие с военно-морским церемониалом попрощаются, пройдя встречными курсами в строях кильватера.
ОБК ТОФ прибыл в Японию 5 июля. В период визита командир отряда кораблей капитан 1 ранга Олег Королев провел встречи с комендантом военно-морской базы, командиром дивизиона эсминцев, командирами японских кораблей и мэром города Майдзуру.
Японские моряки посетили боевые корабли Тихоокеанского флота. Морские пехотинцы ОБК ТОФ совместно с военнослужащими Японии провели тренировку по досмотру подозрительного судна.
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