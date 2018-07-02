США назвали беззащитной Россию восточнее Урала

Издание War Is Boring заявило об «уязвимостях», которые якобы демонстрирует российская армия в Центральном и Восточном военных округах.

Как отмечает издание, речь идет о территориях, охватывающих «большую часть страны и простирающихся от лесов к востоку от Москвы , мимо Урала до Тихого океана, а также большинства южных границ России ».

War Is Boring подчеркивает, что сейчас российскую армию нельзя назвать устаревшей, но из-за «неравномерных» военных реформ в обороне страны «по-прежнему имеются значительные пробелы», которые делают Россию «плохо подготовленной к крупной войне».