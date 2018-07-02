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США назвали беззащитной Россию восточнее Урала
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Крымский мост "подарили" Украине
Крымский мост "подарили" Украине

США назвали беззащитной Россию восточнее Урала 

Рамблер 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Издание War Is Boring заявило об «уязвимостях», которые якобы демонстрирует российская армия в Центральном и Восточном военных округах.
Как отмечает издание, речь идет о территориях, охватывающих «большую часть страны и простирающихся от лесов к востоку от Москвы, мимо Урала до Тихого океана, а также большинства южных границ России».
War Is Boring подчеркивает, что сейчас российскую армию нельзя назвать устаревшей, но из-за «неравномерных» военных реформ в обороне страны «по-прежнему имеются значительные пробелы», которые делают Россию «плохо подготовленной к крупной войне».
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