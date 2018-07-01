Ещё
США испытали ядерную бомбу B61-12
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США заявили об успешных испытаниях ядерной бомбы B61-12 

РИА Новости 1 июля 2018
Фото: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Brandi Hansen
ВВС США провели первые квалификационные тесты управляемой ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com.
Во время испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit.
"Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности", — заявил сотрудник Национальной администрации управления ядерной безопасности Министерства энергетики США Майкл Люттон.
Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й испытательной эскадрильи авиабазы Эдвардс.
США планируют разместить B61-12 на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046) модернизация тактических ядерных сил обойдется в 25 миллиардов долларов.
Авиабомбы должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии9  Ещё 48 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве57
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»72
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение