Северная и Южная Кореи связали военные корабли

Северная и Южная Корея впервые за 10 лет восстановили радиосвязь между военными кораблями. Об этом заявили в южнокорейском Минобороны , сообщает агентство «Ёнхап».

Пробными сообщениями стороны обменялись в 9 утра. Отмечается, что восстановление связи идет в рамках соглашения о снижении военной напряженности и предотвращении столкновений, особенно в Желтом море.

Сообщение между кораблями было разорвано в мае 2008 года. В Минобороны отметили, что тогда Север прекратил отвечать на все вызовы Юга, сделанные через международную морскую коммуникационную сеть.

В середине июня сообщалось, что Сеул Пхеньян решили полностью восстановить наземные военные линии связи. Отмечалось, что это рассматривается как ключевой жест доверия.

Си Цзиньпином. Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи. 1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. После северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и несколько раз проводил переговоры с председателем КНР