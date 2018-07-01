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Северная и Южная Кореи связали военные корабли
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Северная и Южная Кореи связали военные корабли 

Lenta.ru 1 июля 2018
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
Северная и Южная Корея впервые за 10 лет восстановили радиосвязь между военными кораблями. Об этом заявили в южнокорейском Минобороны, сообщает агентство «Ёнхап».
Пробными сообщениями стороны обменялись в 9 утра. Отмечается, что восстановление связи идет в рамках соглашения о снижении военной напряженности и предотвращении столкновений, особенно в Желтом море.
Сообщение между кораблями было разорвано в мае 2008 года. В Минобороны отметили, что тогда Север прекратил отвечать на все вызовы Юга, сделанные через международную морскую коммуникационную сеть.
В середине июня сообщалось, что Сеул и Пхеньян решили полностью восстановить наземные военные линии связи. Отмечалось, что это рассматривается как ключевой жест доверия.
Ким Чен Ын провозгласил курс на мир в новогодней речи. 1 января 2018 года он сообщил, что страна завершила создание национальных ядерных сил. После северокорейский лидер встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и несколько раз проводил переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, 12 июня лидер Северной Кореи провел первый двусторонний саммит с президентом США Дональдом Трампом. Они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить все разногласия в прошлом.
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