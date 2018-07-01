Новые армейские ботинки оказались хуже кирзачей

Российские военнослужащие массово жалуются на качество одного из важнейших элементов военной экипировки — обувь. Реформа Сердюкова сменила знаменитые кирзовые сапоги на ботинки — и жалобы на их качество не стихают вот уже несколько лет. Что происходит с обувью для российских военных?

В разгар лета продолжается весенний призыв — в этом году его продлили до 15 июля. Вне зависимости от «армейского времени года» то и дело напоминает о себе круглогодичная проблема — качество военной обуви, летней и зимней. «Нам выдают два типа ботинок: зимние и летние. Однако и у тех и других больше минусов, чем плюсов», — рассказал газете ВЗГЛЯД 21-летний сержант Алексей Соловьев . По его словам, «в летних ужасно потеют ноги, подошва расходится (особенно район пятки)».

«На мысе берца присутствует шов в одну нитку, которая быстро сгнивает. Там же может лопнуть и сам ботинок по внешней стороне. Подкладка быстро гниет и сильно впитывает запах. При похолодании ноги быстро мерзнут, — посетовал военнослужащий. — Зимние ботинки очень тяжелые, проблема с пяткой та же. Здесь лопается не только внешняя сторона, а весь берец на сгибе. При сильных морозах более 20 градусов ботинки не спасают ноги».

Подобные жалобы на качество обуви поступают от солдат как минимум в последние три года, утверждает военный эксперт Денис Мокрушин. Он пояснил: сейчас призывникам летние ботинки выдаются на год, то есть на весь срок службы, а контрактникам — на два года. Одна из самых распространенных жалоб — на низкую устойчивость обуви. Обычная ходьба приводит к тому, что отслаивается подошва до завершения срока носки одного сезона. «У некоторых они могут разваливаться за несколько недель или несколько месяцев. Обувь даже сезон, с весны до осени, не может продержаться», — констатировал Мокрушин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Действительно ли в армии столь плачевно обстоят дела с солдатской обувью, и если да, то отчего возникла эта проблема?

В 2007 году, при Анатолии Сердюкове был начат переход с традиционных в российской (советской) армии кирзовых сапог на берцы. В 2013 году этот процесс завершил Сергей Шойгу. Тогда же из вещевого имущества военнослужащих были убраны портянки. «Была старая обувь, и были портянки. На дворе XXI век, а молодежь в портянках бегала, ноги натирали. Если бы была качественная обувь, то и портянки были бы не нужны», — рассказала газете ВЗГЛЯД о тогдашней ситуации бывший председатель «Комитета солдатских матерей» Светлана Кузнецова . Один комплект портянок заменили на три-четыре пары носков — и параллельно продолжали решать проблему качества армейской обуви.

За ее решение также взялись еще при Сердюкове, в 2012 году. Тогда поставщиком одежды и обуви для российской армии, причем единственным, была назначена компания «БТК групп» . Это монопольное положение было закреплено распоряжением правительства. На тот момент руководителем службы «БТК групп» по взаимодействию с органами исполнительной власти был полковник в отставке Андрей Подопригорин. В бизнес-структуру он перешел в том же 2012 году, уйдя с должности главы вещевого управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны

«БТК групп» разрабатывала всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО). Комплект предполагал несколько видов солдатской обуви: демисезонная, зимняя и летняя. К концу года проект был завершен, однако снабдить воинские части вещевым обмундированием не успели. В ноябре 2012 года Сердюков был отправлен в отставку. Пост министра обороны занял Шойгу.

Новый глава Минобороны не одобрил летние ботинки, которые разрабатывались «БТК групп» для нового полевого комплекта. С приходом Шойгу были внесены коррективы в уже готовый проект: от демисезонных ботинок отказались как от необязательных. Проект ВКПО потребовал немалых вложений уже с зимними и летними ботинками.

По словам Мокрушина, министр решил, что для российской армии лучшим решением станут американские ботинки Corcoran Marauder, точнее, их отечественный аналог. Для разработки аналога был привлечены две фирмы — «Донобувь» и «Паритет». Задача была выполнена, войска снабдили новой обувью. Каждый год в модель вносились изменения, привлекались новые производители, например, обувная фабрика «Парижская коммуна».

Однако критика качества военной обуви не прекращалась. Военнослужащие жаловались, что ботинки не могли обеспечить практичность и комфорт и быстро начинали «просить каши». «Изменения в военную обувь вносятся ежегодно, — говорит Мокрушин. — В 2014 году, когда было решено сделать новые летние ботинки, было разработано задание, провели испытание. В итоге новая партия ботинок пошла в войска в 2015 году». Но, со слов собеседника, «быстро выяснилось, что у них низкое качество — лопается подошва, ломается, текстиль рвется».

«Я обращался в вещевое управление штаба материально-технического обеспечения — мне сказали, что модель 2016 года испытывалась, но не смогли показать акт испытаний. Источники сообщали, что эту модель не испытывали, а просто пустили ее взамен предыдущей, вообще неудачной», — отмечает Мокрушин.

В прошлом году по документам поставщиком обуви для ВС стало значиться АО «Военторг» . Однако если верить публикациям в соцсетях, фактическими производителями также оставались фирмы «Донобувь», «Фарадей», «Паритет» и «Парижская коммуна». Утверждалось, что качество ботинок не улучшилось: летние ботинки не пропускают воздух, а голенище очень тугое и его приходится разминать до носки.

«Моим знакомым, которые служат в Западном военном округе, Центральном, сказали, что с ботинками все в порядке. Была проведена опытная носка в Кантемировской дивизии в Подмосковье. И она показала, что ботинки хорошие. Просто военнослужащие якобы их носят неправильно, поэтому они у них на ногах и разваливаются. Из этого можно сделать вывод, что ботинки больше менять никто не будет, ходите в том, что есть», — добавляет Мокрушин.

Причиной недолговечности армейской обуви считается то, что они не проходили испытание долгой носки, которые могли бы выявить существующие проблемы. Ведомства уже получили информацию о недостатках ботинок, меры принимаются неоднократно, однако жалобы не прекращаются.

Как обстоят дела с ботинками у военнослужащих сегодня? Сообщается, что средняя стоимость зимней обуви составляет 5900 рублей, летней — 1800 руб. Как говорит Андрей Курочкин , зампредседателя «Комитета солдатских матерей России», — главной проблемой солдат остается ресурс обуви. Она рассчитана даже не на год службы, а на три, однако на самом деле разваливается через два-три месяца.

Солдаты пытаются ремонтировать обувь, а потом вынуждены покупать за свой счет.

«Сейчас ситуация улучшилась. Первые берцы вообще моментально разваливались. Лучше стало, но, мягко говоря, не идеально. Комплектование идет далеко не на сто процентов, что усугубляет ситуацию», — отметил Курочкин.

Газета ВЗГЛЯД обратилась к представителям перечисленных фирм-производителей. Фирма «Паритет», обувная фабрика «Парижская коммуна», обувная компания «Донобувь» и компания «Фарадей» подтвердили, что в 2018 году они остаются производителями обуви для российской армии. Но при этом они никак не прокомментировали сообщения о поступавших жалобах.