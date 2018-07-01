Индия примет на вооружение ракету «Агни-5»

Стратегические силы Индии в ближайшее время могут принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5».
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.
В настоящее время идёт процесс приёмки первой партии межконтинентальных баллистических ракет «Агни-5», которые, как ожидается, значительно укрепят военный потенциал Индии.
После заключительной серии испытаний ракеты будут приняты на вооружение.
«Это стратегический актив, который будет действовать в качестве сдерживающего фактора. Мы находимся на завершающей стадии стратегического проекта», — заявил источник, близкий к программе разработки «Агни-5».
Он добавил, что это самое современное оружие в своей серии, так как в нём задействованы новейшие технологии навигации, а его возможности несения ядерного боезаряда значительно расширены.
Ранее сообщалось, что Индия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5».