Индия примет на вооружение ракету «Агни-5»

СМИ: Индия готовится поставить на вооружение межконтинентальную ракету «Агни-5»

Стратегические силы Индии в ближайшее время могут принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5».

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

В настоящее время идёт процесс приёмки первой партии межконтинентальных баллистических ракет «Агни-5», которые, как ожидается, значительно укрепят военный потенциал Индии.

После заключительной серии испытаний ракеты будут приняты на вооружение.

«Это стратегический актив, который будет действовать в качестве сдерживающего фактора. Мы находимся на завершающей стадии стратегического проекта», — заявил источник, близкий к программе разработки «Агни-5».

Он добавил, что это самое современное оружие в своей серии, так как в нём задействованы новейшие технологии навигации, а его возможности несения ядерного боезаряда значительно расширены.

Ранее сообщалось, что Индия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5».