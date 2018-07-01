Ещё
Индия примет на вооружение ракету «Агни-5»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Индия готовится поставить на вооружение межконтинентальную ракету «Агни-5» 

RT на русском 1 июля 2018
Фото: ©Partha Sarkar/ globallookpress.com
Стратегические силы Индии в ближайшее время могут принять на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Агни-5».
Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.
В настоящее время идёт процесс приёмки первой партии межконтинентальных баллистических ракет «Агни-5», которые, как ожидается, значительно укрепят военный потенциал Индии.
После заключительной серии испытаний ракеты будут приняты на вооружение.
«Это стратегический актив, который будет действовать в качестве сдерживающего фактора. Мы находимся на завершающей стадии стратегического проекта», — заявил источник, близкий к программе разработки «Агни-5».
Он добавил, что это самое современное оружие в своей серии, так как в нём задействованы новейшие технологии навигации, а его возможности несения ядерного боезаряда значительно расширены.
Ранее сообщалось, что Индия провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Агни-5».
RT на русском: последние новости
Корабли ВМС США зашли в Чёрное море для проведения совместных учений с Украиной Группа российских инспекторов посетит авиабазу в Белоруссии В Краснодарский край из Сирии вернулись шесть штурмовиков Су-25
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу95
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа60
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение