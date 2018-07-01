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Израиль перебросил танки к Сирии
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Атака на Хмеймим попала на видео
Атака на Хмеймим попала на видео

Израиль перебросил танки и артиллерию на границу с Сирией 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: AFP
Израильская армия перебросила на границу с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на фоне возобновившихся боевых действий в сопредельных районах соседнего государства, сообщила армейская пресс-служба.
"По итогам анализа оперативной обстановки, проведенной командованием северного округа, решено усилить 210-ю дивизию на Голанских высотах дополнительными бронетанковыми и артиллерийскими силами. Войска были развернуты сегодня утром", — сказано в пресс-релизе.
Армия заверила, что не намерена вмешиваться в события в Сирии, на юге которой идут бои правительственных войск с отрядами оппозиции, но требует от соседней страны соблюдения договоренностей о разъединении 1974 года, которые предусматривают создание на Голанских высотах демилитаризованной зоны и присутствия там миротворцев ООН.
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