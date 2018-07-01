Запуск военного спутника «Благовест» могут перенести

Источник сообщил о возможном переносе запуска военного спутника «Благовест»

Запуск очередного российского военного спутника связи "Благовест" сдвигается с ноября на декабрь или на январь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме Байконур

Спутники делаются по заказу Минобороны России . Всего ведомство заказало четыре спутника, двое из них уже были запущены, запуск третьего намечен на октябрь 2018 года.

"Намечавшийся на середину ноября 2018 года запуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" сдвигается как минимум до середины декабря. Становится высокой вероятность того, что пуск переместится на начало 2019 года", — отметил источник.

По его словам, сдвиг запуска связан с задержками в изготовлении спутника на заводе.

В феврале также сообщалось о переносе запуска спутника "Благовест".