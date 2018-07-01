Ещё
Запуск военного спутника «Благовест» могут перенести
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник сообщил о возможном переносе запуска военного спутника «Благовест» 

Газета.Ru 1 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Запуск очередного российского военного спутника связи "Благовест" сдвигается с ноября на декабрь или на январь, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник на космодроме Байконур.
Спутники делаются по заказу Минобороны России. Всего ведомство заказало четыре спутника, двое из них уже были запущены, запуск третьего намечен на октябрь 2018 года.
"Намечавшийся на середину ноября 2018 года запуск ракеты "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Благовест" сдвигается как минимум до середины декабря. Становится высокой вероятность того, что пуск переместится на начало 2019 года", — отметил источник.
По его словам, сдвиг запуска связан с задержками в изготовлении спутника на заводе.
В феврале также сообщалось о переносе запуска спутника "Благовест".
Газета.Ru: последние новости
Bloomberg: у НАТО две проблемы - Путин и Трамп Источник: США пригрозят Германии выводом своих войск В Финляндию прилетел самолет ВВС США для подготовки визита Трампа
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Посидим дома: почему россияне не едут за границу95
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа60
Россия может остаться без военного транспортника56
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение