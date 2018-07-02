Какие «энергетики» принимает русский спецназ

Спецназ постоянно пребывает в состоянии боевой готовности, поэтому личный состав всегда находится в части. Быт тут подчинен строгому распорядку, а боевая подготовка проходит постоянно. Питание организовано более избирательно, нежели в обычной солдатской части.

“Единообразия в нашем подразделении нет, по месту постоянной дислокации каждый сам выбирает, что ему есть, — рассказал изданию сотрудник отряда спецназа внутренних войск МВД, принимающий активное участие в оперативных мероприятиях (чье имя мы, по понятным причинам, не будем указывать). — Но когда приходится питаться в условиях полевых выходов или работы в горах — это другое дело. ”

В самых экстремальных условиях бойцы придумывают свои собственные способы, как, не снижая темпа марша, заморить червячка.

Сладкое

Основным перекусом для солдат при нагрузках остаются сладости. Карамелька, кусочек сахара или шоколада, положенные под язык, очень быстро дают прилив сил. Все дело в быстрых углеводах, которые они очень быстро усваиваются организмом, но и время действия невелико. Наибольшей популярностью тут пользуются обычные шоколадные батончики из магазинов — в них есть и углеводы в шоколаде и нуге, и белок в арахисе. Некоторые профи дошли до того, что едят такие шоколадки вприкуску с богатым жирами майонезом. Отдельные специалисты для долгих выходов готовят себе самодельные батончики, где содержатся сухофрукты, мёд и какао-порошок.

Соленая селедка

Ещё со времен Крымских походов русской армии солдаты перед дальними переходами для борьбы с обезвоживанием прибегали к хитрости. Они наедались соленой селедки, из-за чего жидкость дольше выводилась из организма. Процесс малоприятный и не очень полезный для здоровья, но довольно эффективный.

Мармеладные конфеты

Не менее интересный метод, который можно назвать наследием предыдущего, и используемый для выходов на многодневные операции в современной армии — мармеладные или желатиновые конфеты. Они обладают закрепляющим эффектом и позволяют во время операций не отвлекаться на такие проблемы, как желание отлучиться в туалет во время, например, засады или караула.

Пюре из муравьев

Муравьиная кислота является хорошим тонизирующим веществом. Если под рукой нет никаких других способов взбодриться, то можно наловить муравьев и перетереть их до состояния кашицы. Полученное пюре не очень аппетитно, зато раздражает нервные окончания, тонизирует и улучшает клеточный метаболизм. К тому же в насекомых содержится много протеина. В пюре для вкуса можно добавит сахар.

Ароматерапия

Некоторые энергетики даже не нужно есть. Для борьбы с сонливостью можно использовать ароматерапию: запахи лимона, эвкалипта, лаврового листа и нашатырного спирта могут взбодрить не хуже чашки кофе.

Массаж

Ещё одним способом ощутить прилив сил является массаж. Опытные солдаты наставляют новичков, что когда глаза слипаются, нужно энергично массировать уши или кисти рук, потому что там находится много нервных окончаний. Ещё один способ — надавить на лоб, аккурат в точке между бровей и чуть выше. Это стимулирует лобные доли мозга и оказывает тонизирующий эффект.

Крапива

Удивительно, но отличными тонизирующими свойствами обладает крапива. Причем, для достижения эффекта нужно не употреблять её в пищу, а хлестать себя. Вещества, содержащиеся в ней, улучшают кровообращение и повышают тонус. Но тут нужно соблюдать осторожность, потому что у некоторых людей на крапиву есть аллергия, и в таком случае многочисленные её ожоги могут вызвать анафилактический шок и даже смерть.

Вопреки расхожим домыслам, российским армейцам во время выхода не раздают направо и налево супертаблетки, которые сделают из них Рембо. Подобные фокусы оставьте немецким войскам с их «Первитином» и «Панцер-шоколадом», а также американским ВВС, которые традиционно кормят своих пилотов стимуляторами на основе амфетамина.