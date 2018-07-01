Пентагон внезапно изменил свои цели и задачи

Пентагон без огласки изменил свои цели и задачи

Министерство обороны США изменило на своем официальном сайте статью о своих целях и задачах. Об этом пишет Task & Purpose. Издание отмечает, что если раньше Пентагон обозначал себя как «средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны», то сейчас задачей ведомства значится «обеспечение США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом». Правки, фактически меняющие военную доктрину США, были внесены втайне, без какого-либо объявления. При этом текст стратегии национальной обороны 2018 года США остался неизменным. военном ведомстве не прокомментировали изменения. 26 июня СМИ выяснили, что президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса . По информации NBC News, американский лидер считает, что министр обороны смотрит на него свысока и нарочно замедляет реализацию внешнеполитических инициатив.