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Пентагон внезапно изменил свои цели и задачи
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Пентагон без огласки изменил свои цели и задачи 

Lenta.ru 1 час назад
Министерство обороны США изменило на своем официальном сайте статью о своих целях и задачах. Об этом пишет Task & Purpose.
Издание отмечает, что если раньше Пентагон обозначал себя как «средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны», то сейчас задачей ведомства значится «обеспечение США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом».
Правки, фактически меняющие военную доктрину США, были внесены втайне, без какого-либо объявления. При этом текст стратегии национальной обороны 2018 года США остался неизменным.
В военном ведомстве не прокомментировали изменения.
26 июня СМИ выяснили, что президент США Дональд Трамп больше не прислушивается к мнению главы Пентагона Джеймса Мэттиса. По информации NBC News, американский лидер считает, что министр обороны смотрит на него свысока и нарочно замедляет реализацию внешнеполитических инициатив.
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