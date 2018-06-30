Российские военные использовали сирийский опыт

Военнослужащие ЗВО применили сирийский опыт на учениях в Подмосковье

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) на полигоне Головеньки в Московской области в рамках сбора с командирами батальонов и дивизионов танковой армии прошли тактико-специальные учения, в ходе которых использовали боевой опыт, полученный в Сирии , сообщает пресс-служба ЗВО.

"В ходе учения разведывательные подразделения с помощью БЛА и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец" обнаружили цели и передали их координаты артиллеристам. Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" выполнили огневые задачи по уничтожению выявленных целей. Экипажи боевых машин пехоты БМП-3, танков Т-80 провели боевые стрельбы из комплекса вооружения бронемашин по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника. Инженерные подразделения обеспечили разминирование местности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что учения прошли с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями Кантемировской танковой дивизии по ведению оборонительных и наступательных действий с применением боевого опыта, приобретенного в Сирийской Арабской Республике.