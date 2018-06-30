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Киев заявил о создании «мощнейшей» ракеты
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На Украине заявили о создании «мощнейшей» ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев сможет создать "мощнейшую" противокорабельную крылатую ракету в следующем году. Об этом заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
По словам украинского эксперта, ПКР сможет поражать "любые цели" на расстоянии 280-300 километров.
"Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны", — заявил Бадрак, добавив, что ракета станет "психологическим фактором" воздействия на Россию.
При этом он признался, что море всегда было "наиболее слабым местом" для Украины и соответствующие вооружения создавали "по остаточному принципу", что существенно сказалось на их состоянии. Он подчеркнул, что Украина имеет ограниченные возможности реагирования, которые по его мнению, нужно активизировать.
"Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать", — отметил Бадрак в интервью "Апострофу".
Украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни у зарубежных партнеров. Так, в начале 2014 года Ирак вернул Киеву сразу 42 бронетранспортера БТР-4 и аннулировал контракт на их поставку. Выяснилось, что из 88 машин, уже полученных покупателем, удалось завести лишь 56 и только 34 из них сдвинулись с места.
В феврале стало известно, что Хорватия вернет Украине четыре неисправных самолета МиГ-21, потребует их замены и проведет детальное расследование по факту некачественного ремонта самолетов на Одесском авиаремонтном заводе.
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