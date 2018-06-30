С какой целью НАТО повышает боеготовность своих подразделений

Лидеры стран НАТО в ходе июльского саммита в Брюсселе обсудят новый план боевой готовности Североатлантического альянса. Он подразумевает, что каждый европейский член организации будет способен привести в полную боеготовность за месяц порядка 15 тыс. военнослужащих. Эксперты не исключают, что этот тезис вытекает из общей концепции блока о необходимости подготовки к отражению «агрессии» России . При этом специалисты подчёркивают, что по финансовым причинам реализовать проект будет весьма непросто. Зачем НАТО новая стратегия — разбирался RT.

Главы государств—членов НАТО в ходе саммита, который должен пройти 11-12 июля в Брюсселе, обсудят принятие нового плана боевой готовности Североатлантического альянса. Об этом говорится в материалах, размещённых на его сайте и посвящённых подготовке к переговорам с участием первых лиц стран блока.

«Я надеюсь, мы договоримся о принятии Программы боеготовности НАТО, которая получила название «Четырежды по 30», — сказал ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Этот план подразумевает, что к 2020 году в распоряжении командования североатлантического альянса должно быть 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей. Предполагается, что привести их в полную боевую готовность можно будет в течение 30 дней или быстрее.

По подсчётам военных экспертов НАТО это означает, что в среднем каждый европейский член альянса должен быть способен привести в полную боеготовность за месяц порядка 15 тыс. военнослужащих. При этом генсек отметил, что руководство блока не требует от его участников создавать новые бригады или воинские части в рамках предлагаемой программы.

«Речи не идёт о создании или размещении где-либо новых сил, речь идёт о повышении боеготовности уже существующих», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее этот план был разработан Министерством обороны США и согласован на встрече глав оборонных ведомств НАТО, которая состоялась в начале июня 2018 года.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Reuters © Tony Gentile

Удобно бояться России

Старший научный сотрудник НИУ ВШЭ , военный эксперт Василий Кашин считает, что новый план по повышению боеготовности соединений НАТО вытекает из общей концепции блока о необходимости подготовки к отражению «агрессии» России.

«Есть некий тезис о российской угрозе для Европы, он сегодня является основным для общей концепции Североатлантического альянса. При этом всерьёз говорить о том, что РФ когда-либо рискнёт «нападать» на кого-то из членов НАТО, не приходится. Даже СССР не мог себе позволить атаковать первым хоть бы и самую слабую страну блока, так как в Советском союзе понимали, что это приведёт к катастрофическим последствиям. Понимают это и власти России», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, заявления об угрозе европейским государствам со стороны России необходимы для объединения НАТО вокруг общей цели.

«На тезисе о потенциальной российской агрессии основывается единство внутри НАТО и единство его европейских членов. Активнее всего его продвигают США и их союзники в Восточной Европе. Поэтому в последние годы в альянсе заняты тем, чтобы показать, как они готовятся противодействовать «удару» со стороны РФ», — подчёркивает эксперт.

«И вот в рамках этой логики и подготовлен план по повышению боеготовности «Четырежды по 30», — пояснил Кашин

Поднять по тревоге всех

На сегодняшний день в НАТО входят 29 стран. Для некоторых из них выполнение плана «Четырежды по 30» может стать довольно сложной задачей, если учесть численность их современных вооружённых сил.

Например, согласно данным Международного института стратегических исследований со штаб-квартирой в Лондоне (специалисты этой экспертной организации проводят ежегодную оценку численности армий большинства стран мира. — RT), на 2017 год в армии Болгарии служило около 31 тыс. человек, Бельгии — чуть более 29 тыс. человек, Чехии — 21 тыс. Таким образом не исключено, что при реализации новой концепции им придётся за месяц поставить «под ружьё» половину или большую часть всех своих вооружённых сил.

Дании, Литвы и Однако в Североатлантическом альянсе есть страны, которые могут испытать и большие трудности в связи с проектом «Четырежды по 30». Это касается Хорватии Словакии , в армиях которых, по оценкам экспертов, по состоянию на прошлый год служили от 15 до 17 тыс. человек. Эти государства, в случае согласования на саммите нового плана, будут вынуждены держать в высокой степени готовности практически всю свою армию.

Наконец, в НАТО входят страны, общая численность вооружённых сил которых существенно меньше 15 тыс. человек — Эстония Латвия . В эстонских вооружённых силах в прошлом году числилось 6 тыс. 400 человек. В качестве дополнительных сил им могут придать подразделения Союза обороны Эстонии (Kaitseliit) — силовой структуры, которая комплектуется добровольцами, совмещающими исполнение своих служебных обязанностей с работой в гражданской сфере. В этот Союз входят порядка 15,5 тыс. человек.

Что же касается латвийской армии, то там в 2017 году проходили службу чуть более 5 тыс. человек. Ещё около 8 тыс. причислены к народному ополчению «Земессардзе», которое состоит из гражданских людей, несущих военную службу в свободное от обычной работы время.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии РФ, полковник запаса Виктор Мураховский полагает, что реализовать идею «Четырежды по 30» почти для всех членов альянса будет посильной задачей — но только при условии выделения необходимой суммы.

«Это вполне реальный план, если, кончено, под него будет выделено соответствующее финансирование. Не просто так от всех членов блока требуют наконец-то довести уровень своих военных расходов до 2% от ВВП», — сказал эксперт. По его словам 30 батальонов постоянной готовности — это минимально необходимая величина для альянса в том случае, если он собирается вести масштабные боевые действия.

«Другое дело, что страны НАТО не привыкли к подобным темпам развёртывания. Сегодня их силы первоначального задействования по нормативам должны прийти в полную боеготовность за 60 суток, остальные — за 90. А сокращение этого срока до месяца потребует новых усилий — как финансовых, так и организационных», — пояснил Мураховский.

Солдат армии Латвии на во время учений под населённым пунктом Адажи © Ints Kalnins / Reuters

Он также добавил, что пока к этому проекту не собирается присоединяться Турция , и как в рамках существующей системы альянса будет решено это противоречие, вопрос пока остаётся открытым.

«Что касается стран, у которых вооружённые силы слишком малочисленны, то они будут выделять для новой программы подразделения обеспечения, химической защиты, связи и так далее. Кроме того из военнослужащих нескольких малых стран создадут подразделения со смешанным национальным составом, наподобие тех, которые сейчас входят в состав сил постоянной готовности в Прибалтике», — отметил Мураховский.

По его словам, скорее всего, боеспособность этих межнациональных подразделений будет не слишком высока.

«История мировых конфликтов говорит о том, что боевое применение подобных «сборных солянок» было не очень успешным, однако в НАТО считают, что стандарты альянса позволят использовать эти подразделения с высокой эффективностью», — отметил он.

Заявить — не значит сделать

Между тем политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев полагает, что план «Четырежды по 30» вполне возможно никто и не будет реализовывать или же он будет претворен в жизнь не в полной мере.

«Для НАТО критически важно показать, что все его члены едины. Дело в том, что после саммита 11 июля, где и будут обсуждать этот проект, президент США Дональд Трамп отправится на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. И это обстоятельство в Североатлантическом альянсе, конечно, учитывают. На самом деле по вопросу нового плана боеготовности в блоке есть противоречия, с ним не согласны страны южной Европы и государства Прибалтики, однако свои возражения их лидеры приведут только в ходе дискуссии за закрытыми дверями», — пояснил эксперт.

По словам Евстафьева, план «Четырежды по 30» наверняка будет принят. «Другой вопрос, как его будут реализовывать. Можно ведь объявить о том, что он принят, после чего разъехаться до следующей встречи. А кто потом будет контролировать — 15 тыс. военнослужащих вы способны привести в состояние полной боеготовности за месяц или только 2,5 тыс. ?» — отметил политолог.

Военный эксперт Василий Кашин также полагает, что с реализацией нового плана могут возникнуть проблемы.

«Сама возможность целого ряда стран НАТО резко нарастить военные расходы вызывает вопросы. Это касается не только Чехии или Люксембурга, у которого, к слову, армия насчитывает всего сотни человек, но и Францию с Германией. В НАТО недавно были учения, которые показали неготовность инфраструктуры Восточной Европы к быстрой переброске сил альянса ближе к российской границе. Есть и другие проблемы в НАТО организационного характера. На их устранение нужны деньги, которые в условиях внешнего долга почти всех членов НАТО давать никто не хочет», — сказал Кашин.

По его словам увеличение расходов, необходимых для реализации плана «Четырежды по 30», может натолкнуться на серьёзное сопротивление в парламенте государств блока, и в итоге множество проектов, связанных с новой концепцией боеготовности, будут либо пересмотрены, либо будут реализовываться крайне медленно.

Солдат вооружённых сил Эстонии поднимает американский флаг © ILMARS ZNOTINS / AFP

В свою очередь политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что план «Четырежды по 30» связан с общим конфликтом внутри альянса, который назрел уже давно.