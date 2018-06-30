Способна ли Украина восстановить боеспособность своих новых танков

Украины и Киев проводит разбирательство по итогам провального выступления национальной команды танкистов на конкурсе в Германии, сообщают источники RT в Минобороны «Укроборонпроме» . Определить, почему страна оказалась на последнем (восьмом) месте, выступая на новых танках Т-84 «Оплот», должна специальная комиссия. Участники соревнований объяснили свою неудачу неисправностью техники. В частности, военнослужащие пожаловались на проблемы с механизмом заряжания и «трясущуюся» пушку. Однако эксперты уверены, что дело не только в технических недоработках: налицо системные проблемы армии и оборонного комплекса Украины.

Власти Украины сформировали специальную комиссию для расследования обстоятельств неудачи команды танкистов на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, которые прошли в начале июня на полигоне вблизи немецкого города Графенвёр (Бавария). Об этом заявили источники RT в Минобороны Украины и в ГП «Укроборонпром».

На конкурсе, который можно сравнить с российским танковым биатлоном, бойцы ВСУ заняли последнее (восьмое) место, набрав 950 очков. В отличие от 2017 года украинские солдаты выступали на новых танках Т-84 «Оплот». Однако победу на турнире праздновала команда бундесвера, получившая 1450 баллов.

Собеседник из «Укроборонпрома» рассказал RT, что причиной провала бойцов ВСУ стали «недоработки», которые слишком поздно обнаружили в «Оплотах». По его словам, технические проблемы у танков были выявлены уже в первый день соревнований.

«Почему так произошло, должна установить специальная комиссия. Сейчас нам известно, что «Оплот» позволяет автоматически заряжать только небольшое количество снарядов, остальное приходится делать вручную силами наводчика. Кроме того, у танка отсутствует фиксированный прицел для стрельбы — после каждого выстрела нужно по новой наводить пушку на цель», — сообщил источник.

В свою очередь, источник RT в Минобороны Украины призвал дождаться результатов разбирательства, напомнив, что в 2017 году национальная команда выступала на танках Т-64БВ и заняла предпоследнее (пятое) место, сумев обогнать только соперников из Польши

«Возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, поскольку сам танк (Т-84) раньше показывал себя только с хорошей стороны… Восьмое место является очень плохим результатом», — посетовал собеседник RT из Минобороны.

Рота Т-84 во время стрельб на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge © mil.gov.ua

Источник RT из партии «Батькивщина» объяснил неудачу танкистов деградацией системы военной приёмки из-за разгула коррупции. Политик не исключает, что слабая боеспособность «Оплота» вызвана поставкой некачественных комплектующих.

«Подвела система управления»

Провал ВСУ на Strong Europe Tank Challenge вызвал большой резонанс из-за появившихся в YouTube видеозаписей, которые сделали танкисты 14-й Волынской механизированной бригады. Военнослужащие, используя нецензурную лексику, продемонстрировали интернет-аудитории все дефекты механики «Оплотов».

Позже командир танковой роты капитан Роман Багаев пояснил журналистам, что на соревнованиях военнослужащих подвели заклинивающий механизм заряжания, «трясущаяся» после выстрела пушка и «искрящаяся» проводка. В связи с этим команде не удалось поразить множество мишеней.

По словам офицера, во время этапа «Танковый взвод в наступлении» из четырёх пушек выстрелила только одна. При этом «удачливое» орудие смогло выпустить 16 из 40 снарядов, составлявших боекомплект танка. Но больше всего Багаева удивило поведение пушки — она ходила ходуном из-за неисправной системы стабилизации.

«У нас в трёх танках пушки были на углу заряжания, потому что не до конца сработали датчики. Также в двух танках подвела система управления огнём — не было стабилизации пушки, после каждого выстрела она двигалась. Пульт управления не трогаешь, а она трясётся. Как с этим попадать на 1,5 км?» — задал риторический вопрос Багаев в интервью украинскому порталу «Новая армия».

На видеозаписях можно заметить, что помимо перечисленных неисправностей украинские танкисты испытывали трудности с управлением машинами из-за проблем с топливной системой. Приборы Т-84 отказывались показывать количество масла, а датчик тахометра находился в нерабочем состоянии.

Капитан уверен, что последнее место на соревнованиях — следствие ошибок коллектива харьковского завода им. Малышева, который производит и ремонтирует танки. Приехавшие с военнослужащими работники госпредприятия не смогли починить датчики заряжания и устранить на месте другие недочёты.

Работники завода им. Малышева на праздновании Дня вышиванки © malyshevplant.com

Как выяснили украинские СМИ, национальная команда на соревнованиях в Германии выступала на четырёх танках, изготовленных ещё в 2001 году. В начале марта 2018 года харьковский завод после капитального ремонта и частичной модернизации передал 14-й бригаде шесть Т-84. Четыре из этих машин были отправлены на соревнования в Германию.

Однако танкисты не успели отточить мастерство на «Оплотах».

Вместо занятий на полигоне военнослужащим выписали командировку во Львов — подтягивать английский язык. Управлять новыми танками они учились в основном на тренажёрах. До Strong Europe Tank Challenge «Оплоты» не произвели ни одного выстрела.

«Детские болезни» и «утечка мозгов»

25 июня, комментируя последнее место команды ВСУ, начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск ВС РФ генерал-майор Роман Бинюков объяснил неудачу 14-й бригады «низким качеством производства и неудовлетворительными боевыми возможностями украинских танков, а также недостаточным уровнем подготовки танковых экипажей».

По словам военачальника, отказы системы управления огнём, механизмов стабилизации и заряжания пушки и другие «детские болезни» Т-84 «вызвали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения».

Танк Т-84У «Оплот» Вооружённых сил Украины © Григорий Василенко / РИА Новости

В беседе с RT военный обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко констатировал, что отправленные в Германию Т-84 не прошли необходимую проверку на исправность оборудования и комплексов вооружения.

«Натовский биатлон намного проще российского. Мне кажется, что зарубежные гости не смогли бы дойти до финиша, выступая по нашим правилам. Однако даже на таком турнире Украина провалилась. Тем не менее я не берусь судить об уровне подготовки экипажа. На мой взгляд, налицо системные проблемы армии и оборонного комплекса», — пояснил Дрозденко.

Эксперт полагает, что последнее место украинской команды вызвано прежде всего халатностью коллектива завода им. Малышева и безответственностью чиновников Минобороны, занимавшихся подготовкой танкистов к соревнованиям.