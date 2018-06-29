США дали команду нанести ядерный удар

Почему радиосообщения о начале апокалипсиса легко перехватить и сложно расшифровать

Американские военные дали команду о нанесении ядерного удара.

Соответствующий тренировочный радиосигнал был направлен межконтинентальному стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу B-52 Stratofortress, но, как сообщает TheWarZone, американский радиолюбитель его перехватил и выложил в Twitter звук, содержащий «код аварийного действия». Перехваченный сигнал был дан в рамках проводившихся в ночь на 27 июня на Западном побережье учений, в которых стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2 Spirit, а также самолёт управления и связи E-6 Mercury, «практиковали апокалипсис».

Отмечается, что в военное время подобные передачи осуществляются в случае инициирования масштабного нападения с применением ядерного оружия. Получив такое сообщение, военные обязаны запустить по заданным целям крылатые ракеты AGM-86 ALCM, оснащенные термоядерными боеголовками.

«Эти учения являются ярким напоминанием врагам Америки, что её бомбардировщики готовы и способны доставлять термоядерные боеголовки по всему миру», — полагает издание. DOOM61 probable B-52 just broadcast an Emergency Action Message on 228.275. Audio: https://t.co/okXmHRSL7A— Paine Airport (@mattcawby) 27 июня 2018 г.

Корреспондент портала News.ru узнал у экспертов, насколько технически сложно поймать и расшифровать подобный кодированный радиосигнал и смогли ли американские военные подобными манёврами напугать своих противников.

Рутинная практика

Военный эксперт Александр Широкорад в беседе с News.ru усомнился, что простой радиолюбитель смог запросто расшифровать подобный сигнал.

«Тут действовал либо увлеченный «полупрофессионал», либо мы имеем дело с сознательным информационным «сливом»», — предположил он. — Возможно, Пентагон организует подобный «вбросы» сознательно, с целью спровоцировать отставку какого-либо генерала или добиться дополнительного финансирования».

Широкорад отметил, что подобные учения в ВВС США проводятся с конца 1940-х годов.

«Ещё во времена холодной войны подобные маневры устраивались с целью демонстрации СССР военной мощи. Так, в конце 1950-х годов несколько вооружённых ядерными боезарядами B-52 в течение трех дней, совершая дозаправки в воздухе, циркулировали в арктической зоне. В СССР такие учения тоже устраивали, хотя и гораздо реже. Но в любом случае, это рутинная практика, которая продолжается и по сей день», — напомнил эксперт.

«Для глобальной связи используется коротковолновый диапазон радиочастот. Коротковолновая связь используется и у нас, и в США для передачи сообщений стратегическим бомбардировщикам, которые могут летать по всему миру. Радиолюбители тоже работают в коротковолновом диапазоне», — объяснил эксперт News.ru.

Тем не менее, Золотарев уверен, что простой радиолюбитель не в состоянии расшифровать и понять кодированное сообщение.