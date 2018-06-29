В Балтийском море нашли советскую подлодку

На дне Балтийского моря нашли советскую подлодку

Российские моряки обнаружили на Балтике советскую подлодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Балтийского флота России.

«Экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Предположительно, корабль является подводной лодкой ВМФ СССР С-12, погибшей в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Отмечается, координаты места гибели С-12 в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс были известны, однако найти подлодку не удавалось. Субмарину нашли на глубине 70 метров, лежащей на ровном киле. При дополнительном осмотре и последующем сравнением полученных данных было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии С.

С-12 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Она была спущена на воду 20 апреля 1938 года и официально вступила в строй 30 июля 1941 года, погибла в августе 1943-го.