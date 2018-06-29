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В Балтийском море нашли советскую подлодку
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На дне Балтийского моря нашли советскую подлодку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: фильм «Подводная война. С-12»
Российские моряки обнаружили на Балтике советскую подлодку, затонувшую в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Балтийского флота России.
«Экипаж новейшего морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку. Предположительно, корабль является подводной лодкой ВМФ СССР С-12, погибшей в период Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Отмечается, координаты места гибели С-12 в Финском заливе в районе острова Большой Тютерс были известны, однако найти подлодку не удавалось. Субмарину нашли на глубине 70 метров, лежащей на ровном киле. При дополнительном осмотре и последующем сравнением полученных данных было установлено, что внешний вид и вооружение соответствуют советским лодкам IX-бис серии С.
С-12 — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка. Она была спущена на воду 20 апреля 1938 года и официально вступила в строй 30 июля 1941 года, погибла в августе 1943-го.
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