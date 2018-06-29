С-400 заставили Вашингтон перейти от угроз к торгу

Трамп совращает Индию своими комплексами

Соединенные Штаты предлагают Индии приобрести собственные противоракетные комплексы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), чтобы сорвать сделку по покупке российской системы С-400 «Триумф».

Как передает Indian Defence News, противоракетная тема станет главной в повестке визита в США министра иностранных дел Индии Сушмы Сварадж и министра обороны Нирмалы Ситхамарана, запланированного на 6 июля. Вероятно, в ходе встречи Вашингтон предложит Индии приобрести мобильные противоракетные комплексы дальнего перехвата THAAD в качестве альтернативы российскому вооружению. По мнению журналистов, такая инициатива исходит от администрации Дональда Трампа , где полагают, что Дели решит не приобретать российские ракеты, если Вашингтон «ускорится с собственным предложением по закупке THAAD». По некоторым данным, ранее Штаты предлагали Индии закупить противоракетные комплексы Patriot PAC-3 («Патриот»), но в Дели отвергли это предложение.

«THAAD — сложная система противоракетной обороны, особенно эффективная против ракет большой дальности… Тем не менее, система С-400 эффективна против большого количества воздушных атак, особенно истребителей, таких как F-18 и F-35. Последняя версия российского производства S-400 имеет более широкий диапазон, но мы точно не знаем, является ли она более эффективной, чем THAAD, против … межконтинентальных баллистических ракетных систем», — размышляет издание.

Россия и Индия заключили соглашение на покупку зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» стоимостью в $6 млрд Предположительно, стороны рассчитывают заключить контракт в октябре 2018 года и рассматривают варианты, как «провести» эту сделку в обход американского федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Мобильный противоракетный комплекс дальнего перехвата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), разработанный американским оружейным гигантом Lockheed Martin, должен защищать вооружённые силы и наземные объекты от баллистических ракет малой и средней дальности. Как заявляет разработчик, ракеты-перехватчики THAAD оснащены кинетической боевой частью, обеспечивавшей поражение цели методом прямого удара. В 2016 году Объединенные Арабские Эмираты заключили контракт на поставку двух батарей комплекса общей суммой около $2,5 млрд Это первый и единственный из известных контрактов на приобретение THAAD в качестве экспортного оружия. Также комплекс размешается на территории других стран в качестве элемента региональной ПРО США Научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Андрей Фролов отметил в беседе News.ru: разговоры о попытке США «совратить» Индию альтернативными предложениями начались, как только появились первые сообщения о приобретении Индией С-400.

«Сначала американцы просто угрожали санкциями, а потом перешли от стадий отрицания и гнева к торгу, — поясняет эксперт. — Индия и России вели переговоры о закупке С-400 не один год. Если Дели вдруг решиться приобрести THAAD, всю долгую работу придётся начать с начала».

Речь идет о приобретении слишком сложных систем вооружений: помимо самих пусковых установок и ракет к ним, и «Триумфы», и THAAD обслуживают десятки различных приборов и систем, согласен заместитель директора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварев

«Если развернуть С-400 или THAAD посередине футбольного поля, всё поле будет заставлено различными машинами обеспечения. Контракт уже готов к подписанию. Американцы могут выступить со своим предложением, но они опоздали», — полагает Шварев.

По мнению экспертов, Белый дом может использовать санкции в качестве дополнительного аргумента в пользу отказа от приобретения С-400.

«Ограничения неудобны тем, что связывают руки компаниям, занимающимся финансовым обслуживанием контрактов. Банки могут просто отказаться от обслуживания, боясь штрафов со стороны США. Так, Штаты уже штрафуют банки, сотрудничающие с Ираном», — говорит Фролов.

С другой стороны, Турция , несмотря на санкции, пока не отказывается от приобретения С-400.