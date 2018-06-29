Перехвачен приказ о запуске термоядерных ракет

Американские радиолюбители подслушали приказ военных о запуске термоядерных ракет, сообщает The Drive.

По информации портала, в ночь на среду наземное командование США отдало соответствующий приказ экипажу стратегического бомбардировщика В-52.

Издание отмечает, что В-52, поступи приказ в военное время, осуществил бы пуск 20 термоядерных крылатых ракет AGM-86 по наземным целям, однако перехваченные радиолюбителями переговоры велись в рамках всего лишь военных учений, целью которых является предъявление врагам Соединенных Штатов доказательств способности и готовности авиафлота страны применять и доставлять по всему миру свои термоядерные ракеты.

В конце мая СМИ сообщили, что американские военные, охранявшие более 100 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовкам Minuteman III, были пойманы на покупке, распространении и употреблении наркотиков. По данным Associated Press, по меньшей мере 14 служащих ВВС США, дислоцированных на авиабазе Уоррен в 2015-2016 годах принимали кокаин, ЛСД и другие наркотики «в свободное время», за что против них приняты лишь дисциплинарные меры.