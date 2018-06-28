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Грузия усложнила переброску наемников в Сирию
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Грузия усложнила переброску российских наемников в Сирию 

Lenta.ru 42 минуты назад
Фото: Фото: Cham Wings
Грузия ответила закрытием своего воздушного пространства для сирийских авиакомпаний на признание Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает «Радио Свобода».
Правительство страны запретило двум сирийским авиакомпаниям — Syrian Air и Cham Wings — летать в Россию и обратно через грузинское воздушное пространство. Авиаперевозчики осуществляли рейсы между Сирией и Россией по два раза в неделю.
Как отмечается, мера оказалась довольно болезненной для сирийской стороны, поскольку значительно удлинила маршрут — последнюю неделю сирийские авиаперевозчики летают в Россию через Каспийское море вдоль берега Азербайджана, что увеличило время полета между Москвой и Дамаском на полчаса, до пяти часов.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии и установила с ними дипломатические отношения 29 мая. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Дамаском.
6 апреля агентство Reuters опубликовало расследование, посвященное доставке российских наемников в Сирию чартерами Cham Wings. В нем говорилось, что самолеты прибывают в ростовский аэропорт Платов (эта воздушная гавань официально начала функционировать около четырех месяцев назад — прим. «Ленты.ру») ночью и отправляются рано утром с российскими наемниками на борту, но информации об этих рейсах в открытом доступе нет, а купить билеты на них невозможно.
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