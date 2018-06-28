Путин раскрыл сроки поступления в войска «Сармата»

Путин раскрыл сроки поступления в войска комплекса «Сармат»

Стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования «Сармат» поступит в войска через год, сообщил президент России Владимир Путин . Президент также отметил, что в ближайшее время армия получит комплекс «Авангард».

«Ряд отечественных систем вооружения на годы, а может быть и на десятилетия, опережает зарубежные аналоги. Так в Южном военном округе на опытном дежурстве стоит новейший авиационный комплекс "Кинжал", как вы знаете. В ближайшее время в войска поступят ракетные комплексы межконтинентальной дальности "Авангард" и через год — "Сармат"», — сказал президент.

Ранее президент сообщал, что комплекс «Авангард» запущен в серийное производство, а его принятие на вооружение намечено на 2020 год.

Ракетный комплекс «Сармат» — российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования. Создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода». Мощность боевых блоков — 800 килотонн. Забрасываемый вес — 10 тонн