Россия пригрозила США ответом на слом ДРСМД

Россия пригрозила США мгновенным ответом на слом ДРСМД

Рябков отметил, что американские конгрессмены под предлогом якобы нарушений со стороны России готовят законодательную почву для приостановления или полного прекращения выполнения ДРСМД со стороны США , передает РИА «Новости»

«Если в Вашингтоне окончательно возьмут курс на разрушение договора, нам придется реагировать. И, как заявил президент России [Владимир] Путин, реагировать мгновенно и зеркально», — отметил он.

Рябков отметил, что такое развитие событий вряд ли может отвечать долгосрочным интересам России, США и всего мира.

Он также обратил внимание на то, что остается неурегулированным вопрос об американских ударных беспилотниках. По словам Рябкова их наличие у США нарушает ДРСМД.

Рябков добавил, что диалог между Россией и США по ДРСМД в последнее время приобрел более профессиональный облик. По его словам, Москва не хочет, чтобы все обсуждение сводилось к взаимным обвинениям.

Минобороны ранее уточнили суть российских претензий к США по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).