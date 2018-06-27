Как изменилась российская армия за последние 10 лет

Какие изменения произошли в российской армии за последние 10 лет

За последние годы боеспособность и мощь вооруженных сил РФ выросли в разы. Это отмечают как отечественные, так и зарубежные эксперты. Что же изменилось за это время в российской армии?

Нужен был толчок

Исходя из слов министра обороны Сергея Шойгу , сказанных на одном из совещаний военного ведомства , российские вооруженные силы по темпам модернизации сегодня впереди планеты всей. При нынешней производительности оборонного комплекса к концу 2020 года уровень оснащения ВС РФ образцами современного оружия может достигнуть 100%. За последние 10 лет наша армия изменилась до неузнаваемости. Толчок масштабной реорганизации вооруженных сил дала так называемая «пятидневная война» 2008 года с Грузией , которая обнажила целый ряд проблем, в первую очередь, в состоянии боевой техники.

Военкор телеканала «Звезда» Виктор Сокирко , освещавший действия 58-й армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии в Цхинвале и его окрестностях, отмечал, что БМП и БМД, помнившие еще афганскую войну, зачастую глохли на перевалах, не хватало нашим войскам также современных танков и артиллерии.

По мнению заведующего аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, начало военных реформ хоть и было признано эпохальным, однако имело существенные просчеты. В основу реформы не было положено сколь-нибудь серьезного научного базиса, шла она большей частью методом проб и ошибок.

Быстрый рост

За первые годы реформ была кардинально изменена система командования и реорганизована структура армии. Новая оборонная стратегия предполагала, что крупномасштабных конфликтов в будущем не предвидится, и акцент был сделан на вероятность локальных войн. В связи с этим было сокращено число частей и соединений в Сухопутных войсках (в 11 раз), а также численность вооруженных сил, в первую очередь офицерского состава: с 300 тысяч до 150 тысяч человек.

По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, гигантские армии, в которых «танки, пушки, минометы перемалывают друг друга», закономерно уступили место вооруженным силам, где акцент делается на дистанционном ведении боевых действий с применением авиации и ракет.

Однако позднее численность вооруженных сил РФ была вновь увеличена за счет изменения соотношения количества призывников и контрактников. Если в 2012 году число военнослужащих по призыву составляло 280 тысяч человек, а по контракту 160 тысяч, то к 2018 году эти показатели стали 245 тысяч и 380 тысяч соответственно. В итоге на 185 тысяч больше.

По мере углубления военных реформ рос и оборонный бюджет России. Так, если в 2007 году он составлял 37 млрд долларов, то уже к 2012 вырос до 54 млрд В дальнейшем темпы увеличения финансирования военных расходов немного снизились, достигнув максимальной отметки в 2016 году — 69,2 млрд долларов.

Обеспечить необходимым

В период реформ серьезное внимание было уделено материально-бытовому положению в российской армии. Уже в 2008 году срок срочной службы был сокращен до одного года, улучшено качество питания военнослужащих, приняты меры по защите новобранцев от насилия и притеснения. Служить в армии становится по-настоящему престижно.

С 1 января 2012 года правительство увеличило денежное довольствие военных в среднем в 2,5-3 раза, предусмотрев также ряд льгот и надбавок. С мертвой точки сдвинулись жилищные вопросы. К примеру, если в 2009 году необеспеченными жильем оставались 120 тысяч военных, то в 2014 году эта цифра опустилась до 55 тысяч.

Какое-то время жилищную проблему продолжали решать путем выделения квартир за счет государства, однако финансовое бремя оказалось непосильным для бюджета страны, серьезным недостатком такой системы были долгие годы ожидания квартиры. В связи с этим акцент был сделан на программе льготного ипотечного кредитования, позволявшей контрактникам в короткие сроки получить собственное жилье.

В приоритете перевооружение

В активную фазу военных реформ наша страна вступила в 2012 году. Главное внимание было направлено на модернизацию вооружения, так как основная масса бронетехники, артиллерии и авиации была произведена еще 1980-е годы. За 6 лет на эти цели было выделено свыше 15 трлн. рублей.

Наиболее успешным специалисты называют появление модернизированного танка Т-72Б3 (его прототипу более 40 лет), самолетов Су-34 и Су-35 (версии истребителя Су-27), а также совершенно новых образцов: универсальной боевой платформы «Армата» и истребителя пятого поколения Су-57.

Согласно мартовскому посланию Путина Федеральному собранию, за период с 2012 по 2018 год оснащенность российских вооруженных сил современными видами оружия выросла в 3,7 раз. Сюда входят 80 новых межконтинентальных баллистических ракет; 102 новые баллистические ракеты для подводных лодок; 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей»; стратегический ракетный комплекс «Ярс», которым оснастили 12 ракетных полков.

Технологический прорыв

Также специалисты выделяют подводный беспилотник, способный поражать авианосцы и береговые укрепления; высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс (превышающий скорость звука в 10 раз); крылатую ракету с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой. В числе новых вызовов для российского ВПК — виды вооружения, работающие на новых физических принципах, в частности, лазерное оружие. По совам Владимира Путина , в этой области мы на шаг впереди конкурентов.

Тотальное превосходство

Первый заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что в результате военных реформ вооруженные силы РФ получили абсолютное превосходство на постсоветском пространстве за исключением границы с Китаем . Однако невиданный размах милитаризации обернулся новым витком противостояния с Западом, что, по мнению Гольца, заставит Кремль вернуться к концепции массовой мобилизации.

Политолог Сергей Караганов выражает мнение, что одну из главных задач — остановить продвижение НАТО к границам России — военная реформа выполнила. Тем самым, по словам эксперта, была предотвращена опасность крупной войны в Европе, но одновременно возникла угроза войны в других регионах, где могут столкнуться интересы России и НАТО.

Представители Североатлантического альянса весьма обеспокоены успехами российского ВПК. Командующий европейскими силами НАТО генерал Кёртис Скапаротти отмечает, что если США не продолжат модернизацию своих вооруженных сил, то Россия уже к 2025 году сможет бросить им вызов во всех областях.