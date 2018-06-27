Как изменилась российская армия за последние 10 лет

За последние годы боеспособность и мощь вооруженных сил РФ выросли в разы. Это отмечают как отечественные, так и зарубежные эксперты. Что же изменилось за это время в российской армии?
Нужен был толчок
Исходя из слов министра обороны Сергея Шойгу, сказанных на одном из совещаний военного ведомства, российские вооруженные силы по темпам модернизации сегодня впереди планеты всей. При нынешней производительности оборонного комплекса к концу 2020 года уровень оснащения ВС РФ образцами современного оружия может достигнуть 100%. За последние 10 лет наша армия изменилась до неузнаваемости. Толчок масштабной реорганизации вооруженных сил дала так называемая «пятидневная война» 2008 года с Грузией, которая обнажила целый ряд проблем, в первую очередь, в состоянии боевой техники.
Военкор телеканала «Звезда» Виктор Сокирко, освещавший действия 58-й армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии в Цхинвале и его окрестностях, отмечал, что БМП и БМД, помнившие еще афганскую войну, зачастую глохли на перевалах, не хватало нашим войскам также современных танков и артиллерии.
По мнению заведующего аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александра Храмчихина, начало военных реформ хоть и было признано эпохальным, однако имело существенные просчеты. В основу реформы не было положено сколь-нибудь серьезного научного базиса, шла она большей частью методом проб и ошибок.
Быстрый рост
За первые годы реформ была кардинально изменена система командования и реорганизована структура армии. Новая оборонная стратегия предполагала, что крупномасштабных конфликтов в будущем не предвидится, и акцент был сделан на вероятность локальных войн. В связи с этим было сокращено число частей и соединений в Сухопутных войсках (в 11 раз), а также численность вооруженных сил, в первую очередь офицерского состава: с 300 тысяч до 150 тысяч человек.
По словам главы ВЦИОМа Валерия Федорова, гигантские армии, в которых «танки, пушки, минометы перемалывают друг друга», закономерно уступили место вооруженным силам, где акцент делается на дистанционном ведении боевых действий с применением авиации и ракет.
Однако позднее численность вооруженных сил РФ была вновь увеличена за счет изменения соотношения количества призывников и контрактников. Если в 2012 году число военнослужащих по призыву составляло 280 тысяч человек, а по контракту 160 тысяч, то к 2018 году эти показатели стали 245 тысяч и 380 тысяч соответственно. В итоге на 185 тысяч больше.
По мере углубления военных реформ рос и оборонный бюджет России. Так, если в 2007 году он составлял 37 млрд долларов, то уже к 2012 вырос до 54 млрд В дальнейшем темпы увеличения финансирования военных расходов немного снизились, достигнув максимальной отметки в 2016 году — 69,2 млрд долларов.
Обеспечить необходимым
В период реформ серьезное внимание было уделено материально-бытовому положению в российской армии. Уже в 2008 году срок срочной службы был сокращен до одного года, улучшено качество питания военнослужащих, приняты меры по защите новобранцев от насилия и притеснения. Служить в армии становится по-настоящему престижно.
С 1 января 2012 года правительство увеличило денежное довольствие военных в среднем в 2,5-3 раза, предусмотрев также ряд льгот и надбавок. С мертвой точки сдвинулись жилищные вопросы. К примеру, если в 2009 году необеспеченными жильем оставались 120 тысяч военных, то в 2014 году эта цифра опустилась до 55 тысяч.
Какое-то время жилищную проблему продолжали решать путем выделения квартир за счет государства, однако финансовое бремя оказалось непосильным для бюджета страны, серьезным недостатком такой системы были долгие годы ожидания квартиры. В связи с этим акцент был сделан на программе льготного ипотечного кредитования, позволявшей контрактникам в короткие сроки получить собственное жилье.
В приоритете перевооружение
В активную фазу военных реформ наша страна вступила в 2012 году. Главное внимание было направлено на модернизацию вооружения, так как основная масса бронетехники, артиллерии и авиации была произведена еще 1980-е годы. За 6 лет на эти цели было выделено свыше 15 трлн. рублей.
Наиболее успешным специалисты называют появление модернизированного танка Т-72Б3 (его прототипу более 40 лет), самолетов Су-34 и Су-35 (версии истребителя Су-27), а также совершенно новых образцов: универсальной боевой платформы «Армата» и истребителя пятого поколения Су-57.
Согласно мартовскому посланию Путина Федеральному собранию, за период с 2012 по 2018 год оснащенность российских вооруженных сил современными видами оружия выросла в 3,7 раз. Сюда входят 80 новых межконтинентальных баллистических ракет; 102 новые баллистические ракеты для подводных лодок; 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Борей»; стратегический ракетный комплекс «Ярс», которым оснастили 12 ракетных полков.
Технологический прорыв
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил, что все новейшие системы вооружений фактически сводят на нет усилия Пентагона в области ПРО, которые окажутся напрасными не только на натовских базах в Восточной Европе, но и на территории Соединенных Штатов. Среди наиболее грозного российского оружия эксперты называют ракетный комплекс «Сармат», который будет снабжен широчайшим спектром ядерных боеголовок огромной мощности, в том числе и гиперзвуковых. Экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин отмечает, что «Сармат» успеет поразить цель, даже если ракеты противника будут выпущены первыми.
Также специалисты выделяют подводный беспилотник, способный поражать авианосцы и береговые укрепления; высокоточный гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс (превышающий скорость звука в 10 раз); крылатую ракету с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой. В числе новых вызовов для российского ВПК — виды вооружения, работающие на новых физических принципах, в частности, лазерное оружие. По совам Владимира Путина, в этой области мы на шаг впереди конкурентов.
Тотальное превосходство
Первый заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что в результате военных реформ вооруженные силы РФ получили абсолютное превосходство на постсоветском пространстве за исключением границы с Китаем. Однако невиданный размах милитаризации обернулся новым витком противостояния с Западом, что, по мнению Гольца, заставит Кремль вернуться к концепции массовой мобилизации.
Политолог Сергей Караганов выражает мнение, что одну из главных задач — остановить продвижение НАТО к границам России — военная реформа выполнила. Тем самым, по словам эксперта, была предотвращена опасность крупной войны в Европе, но одновременно возникла угроза войны в других регионах, где могут столкнуться интересы России и НАТО.
Представители Североатлантического альянса весьма обеспокоены успехами российского ВПК. Командующий европейскими силами НАТО генерал Кёртис Скапаротти отмечает, что если США не продолжат модернизацию своих вооруженных сил, то Россия уже к 2025 году сможет бросить им вызов во всех областях.