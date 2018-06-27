На Балтфлоте прошли учения

Корабли ВМФ России провели в Северном море тренировку по противодействию различным средствам вооруженной борьбы.
Отряд кораблей Балтийского флота отработал совместные действия по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
«Экипажи провели плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, противодействию подводной лодке «противника» с применением комплекса противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.
В ходе учения экипажи боевых судов также отразили нападение авиации условного противника с применением комплексов противовоздушной обороны.
В составе отряда корветы «Бойкий», «Стойкий», средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Конецкий».
Дальний поход в Северное море выполняется эскадрой в целях обеспечения военно-морского присутствия России в различных районах Атлантики.