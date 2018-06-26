Назначен командующий Черноморским флотом

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Вице-адмирал Александр Моисеев назначен командующим Черноморским флотом 

ТАСС 2 часа назад
Вице-адмирал Александр Моисеев назначен новым командующим Черноморским флотом. Экс-командующий Александр Витко направлен на службу в Главное командование Военно-морского флота, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе флота.
"Вице-адмирал Моисеев Александр Алексеевич указом президента Российской Федерации назначен командующим Черноморским флотом. Адмирал Александр Викторович Витко, ранее командовавший флотом, направлен к новому месту военной службы в Главное командование Военно-морского флота", — сказали в пресс-службе.
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