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Названо преимущество российской армии над НАТО
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Украинский эксперт рассказал о преимуществе российской армии над НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Александр Максименко
Украинский военный эксперт Игорь Романенко в эфире телеканала NewsOne заявил, что совокупные вооруженные силы НАТО и США действуют намного медленнее, что российские военные.
Он отметил, что российская группировка в 100 тысяч человек на учениях способна намного быстрее выполнить задание по продвижению, чем военные НАТО.
"Российская группировка, которая формируется для учений и составляет 100-200 тысяч человек, способна более быстро выполнить задание по продвижению, чем группировка войск НАТО, в том числе и американских, которые находятся в Европе", — отметил Романенко.
"Когда нам предоставляют инструкторов, они изучают и наш четырехлетний опыт, так как у этих стран нет такого опыта — противостояния ВС РФ. Потенциал к быстрой войне сил НАТО и американцев ниже, чем у россиян", — добавил он.
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