«США не успеют остановить российские войска»

Пентагон признал неспособность защитить Польшу от вторжения России

Как отмечает издание, «Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу».

Еще одна проблема для американской армии — узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура. В частности, речь идет о слишком слабых мостах, которые просто не смогут выдержать веса американских танков.

Не меньшие проблемы американским военным может создать европейская бюрократия. «Проход войск могут задержать назойливые паспортные контролеры и упрямые железнодорожные компании», сообщает газета.