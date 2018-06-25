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«США не успеют остановить российские войска»
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Пентагон признал неспособность защитить Польшу от вторжения России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские военные не успеют остановить российские войска в случае вторжения в балтийские страны и Польшу. К такому выводу пришли в Пентагоне по итогам симуляции военного противостояния стран ЕС и России. Как отмечает The Washington Post, США провели как минимум одни подобные учения.
Как отмечает издание, «Россия успеет захватить страны Балтии, пока штаб армии США будет заполнять 17 форм, необходимых для переброски передовых войск НАТО с территории Германии в Польшу».
Еще одна проблема для американской армии — узкие дороги и ненадежная транспортная инфраструктура. В частности, речь идет о слишком слабых мостах, которые просто не смогут выдержать веса американских танков.
Не меньшие проблемы американским военным может создать европейская бюрократия. «Проход войск могут задержать назойливые паспортные контролеры и упрямые железнодорожные компании», сообщает газета.
Как отмечает издание, в 2017 году США уже сталкивались с похожими проблемами. Так, американское командование в течение четырех месяцев пыталось вернуть в Германию — на место их постоянной дислокации — бронетранспортеры, задействованные во время учений в Грузии.
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