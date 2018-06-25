НАТО проиграет России из-за плохих дорог

Проведенные НАТО учения показали, что военная техника альянса застряла бы на узких дорогах Восточной Европы, а ржавые мосты не смогли бы выдержать вес американских танков.

Также продвижение войск мог задержать паспортный контроль и «упрямые» железнодорожные компании.

The Washington Post отмечает, что такие задержки вызваны «смесью бюрократии, плохого планирования и разрушающейся инфраструктуры».

В случае конфликта эти факторы «позволили бы России захватить территории НАТО в странах Балтии, пока американцы все еще заполняли бы 17 форм, необходимых для пересечения Германии Польши ».