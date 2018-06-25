НАТО проиграет России из-за плохих дорог 

Военное руководство США пришло к выводу, что в случае конфликта НАТО и России американские войска не смогут добраться до места сражения вовремя. Об этом пишет The Washington Post.
Проведенные НАТО учения показали, что военная техника альянса застряла бы на узких дорогах Восточной Европы, а ржавые мосты не смогли бы выдержать вес американских танков.
Также продвижение войск мог задержать паспортный контроль и «упрямые» железнодорожные компании.
The Washington Post отмечает, что такие задержки вызваны «смесью бюрократии, плохого планирования и разрушающейся инфраструктуры».
В случае конфликта эти факторы «позволили бы России захватить территории НАТО в странах Балтии, пока американцы все еще заполняли бы 17 форм, необходимых для пересечения Германии и Польши».
Осенью прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг порекомендовал европейским странам усовершенствовать дороги, мосты и железнодорожные линии на случай «быстрой мобилизации танков и тяжелых транспортных средств». Кроме того, по мнению Столтенберга, все страны НАТО должны иметь возможность бороться с кибератаками «столь же эффективно, как и против нападений с суши, моря или воздуха».