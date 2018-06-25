Россию ждет масштабный «Танковый биатлон»

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Танкисты со всех континентов: каким будет «Танковый биатлон» на АрМИ-2018 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: tvzvezda.ru
Конкурс «Танковый биатлон» стал родоначальником Армейских международных игр и до сих остается одним из самых популярных состязаний. Начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков, об истории, специфике и значении этого состязания.
В этом году на состязание «Танковый биатлон» в рамках «АрМИ-2018» приедут представители 23 стран. Об этом рассказал начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск генерал-майор Роман Бинюков.
Конкурс «Танковый биатлон» стал родоначальником Армейских международных игр и до сих остается одним из самых популярных. В первом состязании приняли участие представители России, Казахстана, Белоруссии и Армении, однако сейчас география значительно расширилась. Конкурс становится популярнее с каждым годом. В этом году, в отличие от предыдущего, будут усложнены мишенные поля, однако в целом правила принципиально не изменятся.
«Интерес к этому конкурсу с каждым годом возрастал, количество его участников увеличивалось. Этому способствовали чёткие, открытые и понятные условия проведения конкурса, которые позволяют максимально проявить себя и танковому экипажу, и конкретному специалисту: командиру, наводчику-оператору, механику-водителю», — отметил Роман Бинюков.
Начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск коснулся и темы игнорирования конкурса странами НАТО. Бинюков отметил, что западные партнеры из года не обращают внимания на приглашения.
Однако международный успех и растущая популярность вынудила их провести свой аналог «Танкового биатлона», где приняли участие восемь стран, в том числе Украина, занявшая последнее место. Он прошел на одном из полигонов бундесвера.
«Многочисленные отказы в ходе соревнований системы управления огнём, механизмов стабилизации и заряжания пушки танка Т-84 «Оплот» и другие «детские болезни» вызывали только чувство разочарования за знаменитую когда-то харьковскую школу танкостроения, создавшую лучший танк Великой Отечественной войны, знаменитый Т-34», — сказал Бинюков.
Россия на этот конкурс приглашения, разумеется, не получила. Бинюков порекомендовал Западу не тренироваться в создании неудачных реплик «Танкового биатлона», а посетить оригинальный конкурс и показать свое мастерство в честной борьбе.
«Наш «Танковый биатлон» — это спортивные соревнования, честная и бескомпромиссная борьба характеров, уровня подготовки экипажей и передовых технических достижений. В них побеждает только сильнейший. Мы готовы к такой борьбе. Так что, как говорится, welcome. Хотя мы не против и к ним приехать на своей технике», — отметил начальник управления боевой подготовки.
Армейские международные игры-2018 стартуют 28 июля на территории семи государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Казахстана, Китая и России.
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