Российской авиации в Сирии нашли новую цель

Российская авиация впервые атаковала позиции боевиков на северо-востоке Южной зоны деэскалации в Сирии , массированным атакам подвергся город Бусра аль-Харир. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на источник в военных кругах из провинции Дераа.

По данным агентства, в субботу, 23 июня, около 23:00 российская авиация начала активно наносить авиаудары. По последним данным, уничтожены несколько позиций боевиков. Сирийская армия продолжает активную зачистку территории — военные готовят крупное наступление в районе Бусра аль-Харир.

Правительственным силам уже удалось освободить четыре города в провинции Дераа от исламистов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России Джабхат ан-Нусры »). В случае освобождения города Бусра аль-Харир. правительственные части планирует принудить боевиков к заключению соглашения о примирении, указывает Al-Masdar News.