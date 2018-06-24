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Российской авиации в Сирии нашли новую цель
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Российской авиации в Сирии нашли новую цель 

Lenta.ru 1 час назад
Российская авиация впервые атаковала позиции боевиков на северо-востоке Южной зоны деэскалации в Сирии, массированным атакам подвергся город Бусра аль-Харир. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на источник в военных кругах из провинции Дераа.
По данным агентства, в субботу, 23 июня, около 23:00 российская авиация начала активно наносить авиаудары. По последним данным, уничтожены несколько позиций боевиков. Сирийская армия продолжает активную зачистку территории — военные готовят крупное наступление в районе Бусра аль-Харир.
Правительственным силам уже удалось освободить четыре города в провинции Дераа от исламистов из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры»). В случае освобождения города Бусра аль-Харир. правительственные части планирует принудить боевиков к заключению соглашения о примирении, указывает Al-Masdar News.
Российские ВКС начали принимать участие в военной кампании в Сирии 30 октября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.
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