Ещё
В Приднестровье высказались о выводе миротворцев РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приднестровье выступили против вывода российских миротворцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД Приднестровья прокомментировал резолюцию ООН о выводе российских военных с территории непризнанной республики.
На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) находятся только российские миротворцы и без согласия Тирасполя формат миротворческой операции изменен быть не может. Такое заявление сделали в МИД ПМР, комментируя резолюцию Генассамблеи ООН с рекомендацией о выводе военнослужащих РФ с территории Молдавии.
Как пишут «Известия», во внешнеполитическом ведомстве непризнанной республики призвали молдавскую сторону сосредоточиться на практических проблемах и улучшении жизни граждан в результате деятельной работы за столом переговоров.
В приднестровском ведомстве уверены, что идея о рассмотрении такой резолюции принадлежит руководству Республики Молдова, и считают, что Кишинев пытается уничтожить эффективный формат российского миротворческого присутствия. Кроме того, по заявлениям МИД ПМР, на территории Приднестровья нет российских военнослужащих, кроме миротворческого контингента.
Напомним, 22 июня Генассамблея ООН приняла резолюцию о выводе российских миротворческих сил с территории непризнанной ПМР. Документ на рассмотрение внесла Молдавия, которую поддержали Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония.
Отметим, что молдавский лидер Игорь Додон, права которого ограничены и который находится в оппозиции, уверен, что резолюция может нанести значительный урон молдавско-российским отношениям.
ТК «Звезда»: последние новости
Бойцы 93-й бригады ВСУ перестреляли друг друга на почве национализма США обвинили Китай в попытках ослепить американских летчиков Военнослужащие отряда спецназначения ВДВ вернулись в Россию из Сирии
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летевший из России в Турцию самолет сломался21
Украинские военные массово бегут из ВСУ306
«Будет как на Украине»: грустные мысли Лукашенко145
«Люди падали, кто-то молился»5
Украине предрекли социальный взрыв95
Видео
01:45
«Алые паруса» поразили иностранных болельщиков
Общество Образование
00:52
«Руки-базуки» размечтался о Бузовой
Шоу-бизнес
03:39
«Люди падали, кто-то молился»
Происшествия Общество
08:25
Пенсионная реформа: россиянам дали сложный совет
Личный счет Статьи
01:04
«Будет как на Украине»: грустные мысли Лукашенко
В мире Статьи
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:56
В Зимбабве пытались убить президента
Происшествия В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
00:15
Билан испугал «коллективную бабулю»
Шоу-бизнес
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение